В Подмосковье отремонтируют 65 дорог и 13 мостов к религиозным объектам

В подмосковном ведомстве подчеркнули, что работы будут выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".



В 2026 году в Московской области отремонтируют 61 участок дорог, проведут капитальный ремонт четырех дорог и 13 мостов, ведущих к храмам, церквям и монастырям, сообщили в Минтрансе региона.

«В этом году дорожники проведут большой объём работ на региональной сети и отремонтируют ряд дорог и мостов, которые служат подъездами к святым местам Подмосковья, что обеспечит комфортный и безопасный проезд для жителей и гостей региона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По данным пресс-службы Минтранса региона, в порядок приведут более 295 км покрытия на 61 участке региональной сети. Ремонт пройдет, в частности, на улице Володарского в Наро-Фоминске, где расположена Наро-Фоминская соборная мечеть, и на участке Волоколамского шоссе в Снегирях, где находятся Храм Серафима Саровского и Часовня Димитрия Солунского.

Капитально отремонтируют четыре дороги общей протяженностью более 6,7 км. В Лосино-Петровском приведут в порядок 400 метров улицы Нагорной, на которой расположен Собор Николая Чудотворца. В Шатуре завершат ремонт проспекта Ильича (2,8 км) с церковью святых Новомучеников и Исповедников Шатурских. В Красногорске капитально отремонтируют улицу Институтскую в Нахабине (1,95 км), где находится Храм в честь иконы Божией Матери Всецарица, и дорогу между деревнями Сабурово и Юрлово (1,5 км) — в Сабурово расположена Церковь Казанской иконы Божией Матери.

Капремонт 13 мостовых сооружений проведут в Егорьевске, Зарайске, Коломне, Пушкинском, Серпухове, Чехове и Щелкове.

В Минтрансе Московской области также отметили, что всего на региональной сети в этом году отремонтируют более 150 участков дорог, а капитальные работы проведут на 30 мостах и 14 дорогах.