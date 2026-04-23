Ушел из жизни Алексей Пиманов Тесты Акиньшина и Козловский поженились и ждут ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Четверг 23 апреля

22:24Казань: город, где инклюзия стала нормой 20:03"Сердце не выдержало": ушел из жизни легендарный ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Казань: город, где инклюзия стала нормой

192

На международном форуме "Добрая Казань – Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения" подвели итоги десятилетней работы одноименного проекта. За это время было направлено около 3,5 миллиарда рублей на благотворительные инициативы. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций, волонтеры, органы власти и социально ответственный бизнес.

Казань стала примером инклюзивного города благодаря реализации масштабных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). За последние годы в столице Татарстана появились четыре инклюзивных центра, две учебно-тренировочные квартиры, спортивный комплекс, коворкинг и инклюзивный бульвар с велопрокатом для детей с ОВЗ. В этом году планируется открытие пятого инклюзивного центра и крупнейшего в России реабилитационного центра для людей с ОВЗ.

Проект «Добрая Казань» начался с школьных «Ярмарок добра», где дети продавали поделки, а средства шли на благотворительность. Также с 2013 года первоклассникам вручают «Дневники добрых дел», которые они ведут весь учебный год. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал эту практику «вакциной добра», которая прививает детям чувство ответственности и неравнодушия.

«Десять лет — это большой срок. Мы объединили меценатов, добрых людей, НКО и благотворительные фонды под брендом «Добрая Казань», — сказал Ильсур Метшин. — Это системная работа. Если у человека беда, благодаря проекту он не остается один на один со своей проблемой. Мы приучаем детей с раннего возраста думать о помощи другим. Сегодня 1264 ребенка с ОВЗ учатся среди нормотипичных сверстников».

В Казани проживают около 6,5 тысячи детей с инвалидностью, и большинство из них охвачены инклюзивными проектами. Действующие центры и учебно-тренировочные квартиры ежегодно принимают до 4 тысяч детей, а с открытием пятого центра это число увеличится. В этих пространствах дети осваивают бытовые навыки, учатся и посещают творческие занятия.

В 54 школах и 68 детских садах созданы условия для обучения детей с особыми потребностями. Проект «Добрый спорт» включает восемь секций для детей с ОВЗ, где занимаются 133 ребенка. Инклюзивный спорткомплекс «Дан», открытый в 2022 году, позволяет до 500 человек заниматься 15 видами спорта одновременно.

Коворкинг «Доброй Казани» включает адаптированную типографию, а на улице Калинина, 3, работает столярная мастерская, где молодые люди с ОВЗ старше 18 лет проходят профориентацию и социализацию. В Казани также создана сеть торговых точек «Добрый сувенир», где реализуются изделия инклюзивных мастерских. На конец 2025 года продано продукции на сумму более 2 миллионов рублей.

Проект помогает семьям участников специальной военной операции, предоставляя продукты питания, бытовую химию, подгузники, детское питание, бытовую технику, лекарства и медицинские услуги. Также оказывается помощь с ремонтом и наймом жилья, оплатой коммунальных услуг.

Казань стала площадкой для проведения крупных спортивных и культурных мероприятий для детей с ОВЗ. С 2017 года в городе проходит музыкальный конкурс «Добрая волна», участниками которого стали 12 тысяч детей из разных регионов. С 2018 года проводится турнир по плаванию «Победим вместе» для детей с синдромом Дауна.

В проектах «Доброй Казани» участвуют 15 тысяч человек, включая сотрудников НКО, волонтеров, партнеров и благотворителей. Среди крупнейших спонсоров — компании «Сибур» и «Татнефть». Значительную поддержку оказывают федеральные гранты. За девять лет от Фонда президентских грантов Казань получила 1,2 миллиарда рублей на реализацию 519 благотворительных проектов.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что проекты, поданные на президентскую поддержку, отражают актуальные проблемы общества. Четверть проектов направлены на поддержку инклюзии, а треть — новые.

Мэрия Казани и фонд «Добрая Казань» планируют создать «бесшовную» инклюзивную систему для людей с ОВЗ, чтобы они могли легко адаптироваться при переходе из детского сада в школу, вуз и взрослую жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2026, 22:24

Пять новых КТ установили в больницах Подмосковья с начала года

В медицинских учреждениях Московской области с начала 2026 года введены в эксплуатацию пять новых компьютерных томографов, сообщили в региональном Минздраве. Оборудование появилось в больницах Чехова, Реутова, Дубны, Мытищ, а также в МОНИКИ им.

В Щелковском колледже студенты с третьего курса совмещают учебу с работой на предприятиях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Щелковский колледж, где в рамках федерального проекта "Профессионалитет" готовят кадры для топливно-энергетического комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. "Здесь ребята с третьего курса уже и работают, и учатся — дуальное образование.

Собянин рассказал, какой будет станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Новая Рублево-Архангельская линия метро готовится к грандиозному старту, обещая навсегда изменить облик северо-запада столицы и подарить сотням тысяч жителей бесценное время для жизни, а не для пробок. Москва стоит на пороге эпохального события.

Казахстан заинтересовался подмосковными флагманскими школами

В Доме правительства Московской области состоялось 25-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом парламента Казахстана. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил партнерам развивать обмен школьниками, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья. «У нас имеются неплохие наработки в сфере образования.

В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев

Тверской бульвар в самом сердце Москвы превратился в настоящий эпицентр доброты, где сотни преданных глаз ждут своего единственного Человека. Фестиваль "Пасхальный дар" в этом году начался с настоящего триумфа милосердия.

Выбор читателей

