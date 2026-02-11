Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек

Freedom Holding Corp., возглавляемая Тимуром Турловым, демонстрирует впечатляющие результаты развития. По данным компании, общее количество клиентов её организаций достигло 7,2 млн человек. С учётом пользователей компаний-партнёров, входящих в периметр группы, клиентская база экосистемы Freedom выросла до 11 млн человек.

Рост клиентской базы и финансовые успехи

В III квартале 2026 фискального года холдинг Freedom Holding значительно нарастил выручку и чистую прибыль. Выручка компании выросла до 628,6 млн долларов, что существенно выше показателя предыдущего квартала (526,1 млн долларов). Чистая прибыль увеличилась почти в два раза — с 38,7 млн до 76,2 млн долларов. За девять месяцев выручка достигла 1,69 млрд долларов.

Разводнённая прибыль на акцию (EPS) составила 1,25 доллара за квартал и 2,38 доллара за девять месяцев. Совокупные активы холдинга на конец III квартала достигли 12,38 млрд долларов, что на 25 % больше показателя на конец предыдущего финансового года (9,91 млрд долларов). Рост активов обусловлен увеличением объёма собственного инвестиционного портфеля и ростом остатков средств клиентов на брокерских счетах.

Клиентская база Freedom Holding Corp. выросла по всем бизнес-сегментам:

– количество брокерских счетов увеличилось на 145 тыс. и достигло 828 тыс.;

– клиентская база страховых компаний выросла до 1,2 млн человек (рост на 8 тыс.);

– число пользователей банковских услуг составило 4,5 млн (увеличение на 1 956 тыс.);

– аудитория Freedom SuperApp выросла до 4,3 млн человек (рост на 1,2 млн);

– количество клиентов нефинансовых компаний достигло 697 тыс. (увеличение на 92 тыс.).

Freedom Holding Corp. активно расширяет своё присутствие на международном рынке. Компания работает в 21 юрисдикции. В прошлом году она получила лицензию в ОАЭ, открыла дочерние банки в Таджикистане и Кыргызстане. В текущем году холдинг намерен открыть банк в Грузии.

Включение в престижные индексы и портфели

Одним из значимых достижений стало включение Freedom Holding Corp. в состав индекса ITS World. Главный исполнительный директор Тимур Турлов отметил, что увеличение числа казахстанских эмитентов в ITS World отражает растущую значимость страны на мировом рынке.

«Среди них представлены крупнейшие и системообразующие компании страны — лидеры национальной экономики. Включение акций Freedom Holding Corp. говорит об эффективности стратегического курса компании, что подтверждается её присутствием в престижных мировых рейтингах и индексах, включая Russell 3000 и инвестиционный портфель Moneyball от The Motley Fool, а также растущим интересом ведущих институциональных инвесторов, таких как BlackRock, Morgan Stanley и J. P. Morgan», — подчеркнул Турлов.

Freedom Holding Corp. также вошла в число крупнейших публичных компаний США: её акции включены в индекс Russell 3000 — один из самых авторитетных на американском фондовом рынке. Решение вступит в силу 27 июня 2025 года, после закрытия торгов в США. Индекс Russell 3000 отслеживает динамику более трёх тысяч крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98 % инвестируемого рынка акций США. Включение в этот индекс свидетельствует о финансовом здоровье, стабильности и росте компании, а также может повысить её узнаваемость среди инвесторов и привести к увеличению торговой активности.

Кроме того, акции Freedom Holding Corp. вошли в флагманский инвестиционный портфель Moneyball исследовательской компании The Motley Fool. Ценным бумагам присвоена рекомендация «покупать». Moneyball — это инвестиционный портфель, в рамках которого команда экспертов ежедневно предоставляет рекомендации по акциям, отбирая до 250 идей в год. Процессом отбора руководит соучредитель компании Том Гарднер. Этот процесс объединяет оценку акций, анализ рыночных тенденций и данные собственной ИИ-платформы Moneyball для создания сбалансированного и диверсифицированного портфеля.

Интерес крупных инвесторов

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock вложила почти 89 млн долларов в Freedom Holding Corp., став вторым по количеству акций совладельцем компании. Согласно данным Bloomberg, объём инвестиций составил около 89 млн долларов, а доля в Freedom Holding Corp. достигла 0,85 %. За квартал BlackRock нарастила позицию на 443 965 акций, доведя общее количество до 520 565.

Наряду с BlackRock среди акционеров холдинга присутствуют и другие глобальные инвестиционные гиганты:

– State Street Corp. инвестировала 31,9 млн долларов (прирост акций составил 138 017, общее количество — 186 779);

– Grace Partners of DuPage L. P. вложила около 31,5 млн долларов;

– Geode Capital Management инвестировала 27,3 млн долларов.

Тимур Турлов подчеркнул, что для инвесторов участие в проектах Freedom Holding Corp. — это возможность диверсифицировать портфель, сочетая стабильность развитых рынков с потенциалом растущих юрисдикций.

Расширение клиентской базы, включение в престижные индексы, интерес крупных инвесторов — всё это указывает на устойчивое развитие компании и её значительный потенциал в долгосрочной перспективе.