Среда 28 января

Среда 28 января
Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
141

Столица России смогла добиться невероятного уровня освещенности, при этом практически не увеличив расходы на электроэнергию.

Гуляя по ночной Москве, сложно не заметить, какой светлой и нарядной она стала. Оказывается, это не просто ощущение: столица официально входит в тройку самых освещенных мегаполисов планеты. Но самое удивительное в этой истории — не сам факт, а то, как городу удается поддерживать эту иллюминацию, не тратя колоссальные суммы на электричество.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, за масштабной программой освещения стоит не только эстетика, но и умные технологии.

Масштаб, который впечатляет

Программа по улучшению уличного освещения идет в столице с 2011 года, и за это время город преобразился до неузнаваемости. Цифры говорят сами за себя:

  • Количество уличных светильников выросло более чем в два раза — с 349 тысяч до 885 тысяч.
  • Число зданий с архитектурной подсветкой увеличилось в четыре раза, достигнув почти 2400 объектов.

Только в прошлом году в городе установили 58 тысяч новых уличных фонарей, а еще около 100 знаковых мест получили свою уникальную подсветку.

Не просто свет, а искусство

Архитектурная подсветка перестала быть привилегией только центральных улиц. В прошлом году она украсила самые разные объекты по всему городу.

"В их числе фасады школ, реконструированных в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское" и Театр имени Пушкина", — отметил мэр Москвы.

Кроме того, новым светом заиграли культурный центр "Москвич", несколько храмов и даже фасад Большой спортивной арены в "Лужниках", который превратился в огромное мультимедийное пространство.

Главный секрет — умные технологии

Так как же удается освещать такой огромный город и не разориться на счетах за электроэнергию? Ответ кроется в современных технологиях. Все новые опоры оснащаются энергоэффективными светильниками, которые снижают потребление электричества до 30 процентов. Вкупе с умными системами управления это позволяет поддерживать яркость без лишних затрат.

Город, который говорит с тобой

Помимо света, на улицах столицы появилось еще одно важное новшество — единая система пешеходной навигации. С 2014 года в городе установили более 120 тысяч синих табличек с белыми буквами, которые помогают ориентироваться в пространстве.

Но это не просто указатели. На многих из них появились QR-коды. Отсканировав такой код с помощью телефона, можно узнать историю дома или прочитать о выдающихся людях, которые в нем жили — от маршалов Победы до покорителей космоса и великих композиторов.

В планах на этот год — сделать Москву еще светлее и удобнее. Появится более 26 тысяч новых фонарей, в первую очередь во дворах и на детских площадках, а еще 139 зданий получат свою архитектурную подсветку.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 11:11
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "MAX"✓ Надежный источник

