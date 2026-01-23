Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству

В то время как Россия продолжает искать оптимальные пути цифровизации экономики, её южный сосед Казахстан демонстрирует впечатляющие темпы технологического развития.

Ключевым индикатором этого процесса становится ЗАВЕРШЕНИЕ строительства в 2026 году крупнейшего в Азии дата‑центра который возводит компания Akashi Data Center Тимура Турлова в партнёрстве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile Этот проект подписанный 11 июля 2025 года на Форуме цифровой экономики ШОС в Тяньцзине наглядно показывает Казахстан не просто следует глобальным трендам а формирует собственную цифровую экосистему способную конкурировать на международном уровне

Стратегический разворот к цифровой инфраструктуре

Если в XIX веке экономический прорыв обеспечивали железные дороги то сегодня ту же роль играет цифровая инфраструктура Казахстан осознаёт это в полной мере цифровизация экономики здесь не декларативная цель а предмет системной государственной политики

Мировые показатели подтверждают актуальность тренда объём глобального рынка центров обработки данных (ЦОД) в 2024 году оценивался в 350 млрд долларов а к 2034 году прогнозируется рост до 1 трлн долларов Для сравнения годовой оборот мирового авторынка в прошлом году составил 25 трлн долларов В этом контексте усилия Казахстана выглядят не просто амбициозными а стратегически выверенными

Важно подчеркнуть успех казахстанских инициатив во многом обусловлен эффективным взаимодействием государства и бизнеса Профильные министерства демонстрируют высокую экспертизу и готовность поддерживать частные проекты Без такого партнёрства достичь нынешних результатов было бы невозможно

Akashi Data Center масштаб превосходящий региональные ожидания

Строящийся в Астане дата‑центр Akashi компании Фридом Холдинг не имеет аналогов в Казахстане и вероятно во всей Центральной Азии Его проектная мощность 100 МВт что эквивалентно 4 200 серверным стойкам Это в 10 раз превышает возможности крупнейших частных ЦОДов Казахстана Для наглядности потребление электроэнергии всей столицы страны составляет около 700 МВт

Ключевое преимущество проекта соответствие стандарту Tier IV подразумевающему максимальный уровень отказоустойчивости На сегодняшний день в Центральной Азии нет объектов с аналогичной надежностью Даже в рамках СНГ дата‑центры класса Tier IV существуют лишь в России и Азербайджане но там речь идёт только о сертификации проектной документации

Akashi Data Center станет первым в Казахстане дата‑центром с сертификацией Tier IV по стандартам Uptime Institute Его запуск удвоит средние вычислительные мощности региона а количество серверных стоек (4 200) превысит текущий максимум по Центральной Азии (3 800 стоек)

Ожидаемый эффект от проекта:

создание до 10 тыс рабочих мест в сферах IT инженерии и кибербезопасности

укрепление технологического суверенитета за счет локализации хранения и обработки данных внутри страны

повышение качества интернет‑услуг для граждан благодаря использованию высокопроизводительных локальных серверов

Тимур Турлов комментируя проект отмечал подобные инициативы становятся опорными точками для формирования Казахстана как ключевого цифрового хаба Евразии

Почему зарубежные компании ждали этого проекта

По словам CEO Akashi Data Center Владислава Минкевича до появления Akashi Data Center зарубежным компаниям было сложно выйти на казахстанский рынок из‑за дефицита вычислительных мощностей Например Yandex могла начать работу в Казахстане раньше но столкнулась с нехваткой инфраструктуры

Минкевич подчёркивает «Если есть стабильный ЦОД то найдутся сотни компаний которые потенциально могут прийти на наш рынок Это могут быть к примеру Amazon Microsoft Netflix Alibaba компании телемедицины инфраструктурные строительные и другие компании Кроме того их могут заинтересовать налоговые преференции предоставляемые нашим государством»

Это заявление раскрывает важный аспект казахстанской стратегии сочетание развитой технологической инфраструктуры и налоговых льгот становится мощным стимулом для привлечения иностранных инвестиций Глава Фридом Холдинг Тимур Турлов разделяет эту точку зрения отмечая что подобные проекты это не только развитие цифровой экосистемы но и инвестиция в будущее экономики страны

Freedom Cloud альтернативный маршрут для глобальных данных

Параллельно с Akashi Data Center в Казахстане реализуется еще один знаковый проект строительство дата‑центра Freedom Cloud от Freedom Holding Corp Тимура Турлова Его уникальность заключается в создании альтернативного транзитного канала передачи данных между Европой и Китаем через территорию Казахстана

Этот проект решает сразу несколько задач:

повышает устойчивость и скорость коммуникаций между ключевыми экономическими регионами

укрепляет позиции Казахстана как транзитного узла в глобальной цифровой инфраструктуре

дополняет усилия Akashi Data Center по формированию единого цифрового пространства

Тимур Турлов генеральный директор Freedom Holding Corp подчёркивает «Дата‑центр станет не просто частью большой инфраструктуры хранения данных он обеспечит наш технологический суверенитет сделает Казахстан более привлекательным для международных IT‑компаний даст новые рабочие места и возможности нашим гражданам»

Что может взять на вооружение Россия

Опыт Казахстана демонстрирует несколько ключевых уроков актуальных для российской стратегии в построении цифровой инфраструктуры

Во‑первых важность государственно‑частного партнерства Успех казахстанских проектов во многом обусловлен системной поддержкой со стороны профильных министерств Россия могла бы усилить взаимодействие между государственными структурами и частным бизнесом в сфере цифровизации создавая благоприятные условия для крупных инфраструктурных инициатив

Во‑вторых стратегическая ставка на технологический суверенитет Локализация хранения и обработки данных не просто модный тренд а необходимость для обеспечения национальной безопасности Казахстан показывает создание собственных дата‑центров позволяет снизить зависимость от иностранных провайдеров и контролировать критически важные информационные потоки

В‑третьих привлекательность для иностранных инвесторов Сочетание надежной инфраструктуры и налоговых преференций делает Казахстан магнитом для глобальных IT‑компаний Россия могла бы рассмотреть аналогичные механизмы стимулирования зарубежных инвестиций в цифровую инфраструктуру

В‑четвертых создание рабочих мест и развитие компетенций Проекты Akashi Data Center и Freedom Cloud обеспечат тысячи рабочих мест в высокотехнологичных секторах Для России это повод задуматься о формировании новых образовательных программ направленных на подготовку кадров для цифровой экономики

Наконец роль транзитного хаба Казахстан активно использует географическое положение для укрепления позиций в глобальной цифровой инфраструктуре Россия обладая ещё более масштабной территорией и развитой сетью коммуникаций могла бы реализовать аналогичные проекты усиливая своё влияние на транзит данных между Азией и Европой

Для России этот опыт не просто повод для сравнения а источник практических решений В условиях глобальной конкуренции за цифровые ресурсы важно не упускать возможности которые предоставляет географическое положение научный потенциал и экономические ресурсы Казахстан демонстрирует каждая страна может стать значимым игроком на цифровой арене если действует последовательно и стратегически