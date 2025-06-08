Собянин: Москва реализует совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии

Столица готовится к циклу крупных музейных событий: в планах обменные выставки с Мексикой, Китаем, Бразилией, а также уникальные экспозиции к Дню города и в честь Василия Кандинского.

Музеи Москвы станут площадкой для реализации серии значимых международных и национальных выставочных проектов. О предстоящих планах столицы в своем официальном Telegram-канале сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ко Дню города откроем экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. В нее войдут полотна именитых художников из фондов Русского музея», — сказал мэр.

Приурочено ко Дню города и долгожданное открытие части Останкинского дворца – исторической летней резиденции графа Шереметева. Впервые с 2012 года для посетителей станут доступны Египетский павильон с прилегающими галереями и восточный флигель. В этих залах успешно завершился первый этап масштабных реставрационных работ. Посетители смогут увидеть выставку «В гостях у графа Шереметева», где будет представлено более 370 предметов из богатой фамильной коллекции. Среди экспонатов – парадные сервизы, старинные осветительные приборы и образцы античной скульптуры.

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» будет демонстрироваться уникальная коллекция тканей. Ее впервые представит Национальный музей ремесел города Дели. Кроме того, свои шедевры в рамках этой экспозиции покажут ведущие музейные собрания Москвы и Санкт-Петербурга, а также частные коллекционеры.

Поклонников русского авангарда ждет интересная выставка в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Здесь будут представлены произведения этого направления искусства из коллекций музеев Поволжья, многие из которых ранее оставались малоизвестными широкой публике.

В долгосрочной перспективе, до 2030 года, Москва намерена активно развивать международное музейное сотрудничество. В планах города – организация обменных выставок и совместных проектов с крупными культурными учреждениями Мексики, Китая, Бразилии и ряда других стран.

Отдельно стоит отметить подготовку к 2026 году. К 160-летию со дня рождения выдающегося художника Василия Кандинского в Москве будет представлен масштабный проект под названием «Кандинский и Скрябин». Эта экспозиция будет посвящена творчеству двух великих мастеров, известных своим даром синестезии.

Таким образом, Москва активно развивает свою музейную сферу, планируя представить жителям и гостям столицы как уникальные экспонаты из отечественных собраний, так и плоды международного культурного обмена.