Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят более 130 общественных пространства

В 2025 году в Московской области приведут в порядок 134 объекта городской среды, включая 15 парков, 10 лесопарков, 11 набережных и десятки скверов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов.

"Мы инвестируем значительные средства в благоустройство — от тротуаров до лесных массивов. Важно не только создать качественную инфраструктуру, но и наполнить ее жизнью — услугами, мероприятиями, спортом, малым бизнесом. Это наш вклад в комфорт жителей, и главное мерило успеха — высокая посещаемость", — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Работы по благоустройству в Подмосковье ведутся в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Среди запланированных объектов: 15 парков (в Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Лотошино, Серпухове и др.), 10 лесопарков (в Красноармейске, Балашихе, Истре, Люберцах и других округах), 13 пешеходных зон, 16 скверов и 58 малых скверов. Все работы должны завершиться до ноября.

В регионе также будут построены или модернизированы 735 детских площадок, отремонтированы пешеходные дорожки и элементы благоустройства. Подготовка парков к лету уже включила санитарную обрезку деревьев, акарицидную обработку территорий, покраску и восстановление архитектурных форм.

По данным Минблагоустройства региона, в парках Подмосковья установлены более 500 новых объектов сервиса — от точек питания и проката до роботизированных кафе. Открываются скейтпарки, футбольные и волейбольные площадки, станции сап– и лодочного проката. В 10 округах стартовал пилотный проект с использованием ИИ-системы "Безопасный регион" для мониторинга состояния парков.

На лето в парках Подмосковья запланировано более 12 тыс. мероприятий, включая фестивали, забеги, шахматные турниры и культурные акции. В частности, ко Дню защиты детей прошёл фестиваль "Город профессий" в 92 парках.