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Понедельник 19 мая

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В Подмосковье дети-сироты смогут получить жилищный сертификат онлайн

В Подмосковье дети-сироты смогут получить жилищный сертификат онлайн
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С начала 2025 года в Московской области внедрен электронный формат жилищного сертификата для детей-сирот. Теперь молодые люди, достигшие совершеннолетия и не имеющие собственного жилья, могут подать заявку и получить документ через региональный портал госуслуг.

«С 2013 года мы выдали более 8 тысяч квартир. В этом году — еще 916, — отметил губернатор Андрей Воробьев. — Одна из ключевых задач — сделать процесс получения жилья максимально простым. Электронный сертификат — это возможность выбрать квартиру в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, нужной площади. А главное — больше не нужно никуда ходить».

Московская область стала первым регионом в России, снизившим возраст получения жилья с 23 до 18 лет. В 2024 году 327 детей-сирот уже получили квартиры, причем более 90% — через сертификат.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, сертификат сокращает срок получения жилья и дает больше гибкости: можно добавить собственные средства и приобрести квартиру большей площади. Все сделки защищены — деньги напрямую поступают продавцу, минуя любые риски.

На сегодня в Подмосковье живут около 22 тысяч детей-сирот. 99% из них — в приемных семьях. Кроме жилья, регион предоставляет социальную карту, бесплатный проезд, путевки в лагеря, стипендии, пособия и выплаты при выпуске из учебного заведения.

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 17:22
Дни.ру✓ Надежный источник

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона
На территории православного центра "Усово-Спасское" состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области. Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты, организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок

Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок
Мэр Москвы рассказал, как кинокомиссия "Москино" помогает в съемках новых проектов. Активность кинопроизводственных компаний в столице резко увеличилась с начала нынешнего года.

Как открыть карту во Freedom Bank

Как открыть карту во Freedom Bank
Последние несколько лет Казахстан укрепляет статус регионального финансового центра. Многие международные компании открывают в азиатской республике свои офисы, чтобы закрепиться в регионе. Иностранные граждане, в свою очередь, заводят в местных компаниях и банках брокерские и депозитные счета, а также мультивалютные карты и пользуются ими в любых уголках земного шара. Одним из наиболее популярных банков для этих целей является Freedom Bank.

Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу

Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу
Раньше горбинка на носу считалась признаком аристократизма и принадлежности к знатному роду. Сейчас же, напротив, на пике популярности маленькие аккуратные носы с узкой спинкой и вздернутым кончиком, а вот горбинка – скорее изъян, нежели преимущество. В желании обрести “модный” нос многие женщины решаются на радикальные меры – пластическую операцию. Однако, в некоторых случаях, коррекция горбинки это не просто дань трендам, а вынужденная необходимость. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал в каких ситуациях горбинка на носу – серьезный повод обратиться к пластическому хирургу. Вопрос о коррекции горбинки на носу – очень индивидуальный, подчеркивает эксперт.

Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке "Наследники Победы"

Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке "Наследники Победы"
Около 1500 юношей и девушек из всех округов Подмосковья приняли участие в патриотической экстремальной гонке "Наследники Победы", которую Министерство информации и молодежной политики региона проводит уже двенадцатый год подряд, сообщили в ведомстве. Старт забегу традиционно дали на полигоне «Алабино», где для команд из 15–20 человек была подготовлена восьмикилометровая трасса с 30 препятствиями: крутыми подъёмами и спусками, грязевыми рвами, водными барьерами, отвесными стенами и рукоходами.

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