В Подмосковье дети-сироты смогут получить жилищный сертификат онлайн

С начала 2025 года в Московской области внедрен электронный формат жилищного сертификата для детей-сирот. Теперь молодые люди, достигшие совершеннолетия и не имеющие собственного жилья, могут подать заявку и получить документ через региональный портал госуслуг.

«С 2013 года мы выдали более 8 тысяч квартир. В этом году — еще 916, — отметил губернатор Андрей Воробьев. — Одна из ключевых задач — сделать процесс получения жилья максимально простым. Электронный сертификат — это возможность выбрать квартиру в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, нужной площади. А главное — больше не нужно никуда ходить».

Московская область стала первым регионом в России, снизившим возраст получения жилья с 23 до 18 лет. В 2024 году 327 детей-сирот уже получили квартиры, причем более 90% — через сертификат.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, сертификат сокращает срок получения жилья и дает больше гибкости: можно добавить собственные средства и приобрести квартиру большей площади. Все сделки защищены — деньги напрямую поступают продавцу, минуя любые риски.

На сегодня в Подмосковье живут около 22 тысяч детей-сирот. 99% из них — в приемных семьях. Кроме жилья, регион предоставляет социальную карту, бесплатный проезд, путевки в лагеря, стипендии, пособия и выплаты при выпуске из учебного заведения.