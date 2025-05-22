Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье

Московская область открыла летний сезон насыщенной программой культурных мероприятий в рамках губернаторской инициативы "Лето в Подмосковье", реализуемой в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Впереди три летних месяца, а это значит, что к нам в Подмосковье приедет много гостей. Традиционно для них и, конечно, для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. Уже на этой неделе в Чехове стартует», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Уже стартовал третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Он начался с большого концерта с участием танцевальных коллективов и солистов со всей страны. В течение полутора месяцев за звание лучших будут соревноваться танцоры из разных муниципалитетов региона.

В Ленинском городском округе состоялось первое мотофристайл-шоу, подобные выступления с участием профессиональных спортсменов на мотоциклах и багги запланированы до конца июля в разных уголках области.

С 23 мая по 1 июня в двадцать пятый раз пройдет Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в музее-заповеднике А.П. Чехова. В этом году его художественным руководителем стал Никита Михалков. Зрителей ждут более двадцати спектаклей по произведениям писателя или посвященных его жизни, подготовленных театральными коллективами из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

С 1 июня в музее-заповеднике «Горки Ленинские» начнется новый фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные до 6 июля будут работать пять тематических площадок, включающих театр, кино, лекторий, музыку и спорт. Посетителей ждут развлекательные мероприятия, мастер-классы и гастромаркеты.

С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вяземы» пройдет фестиваль «Проект: ПОЭТ», в рамках которого состоятся авторские чтения, театральные перформансы и выступления артистов театра и кино. Участие примут Борис Щербаков, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Вячеслав Бутусов и другие.

С 27 июня по 6 июля в Клину состоится одиннадцатый Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. В программе — концерты с участием Бориса Березовского, Симоны Кермес, Дениса Родькина, Ло Чаовэня, Евгения Миронова, театра «Геликон-опера» и других. Завершением фестиваля станет «Ночь Чайковского», в ходе которой будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета.

С 9 по 13 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет восьмой музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — произведения Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна и других композиторов.

С 1 по 3 августа на Истринской сыроварне Олега Сироты состоится традиционный «Сырный фестиваль», участие в котором примут около 350 фермерских хозяйств. Гости смогут попробовать и приобрести сыры, мясную, хлебобулочную и молочную продукцию, а также вино, пиво, мед и рыбу.

В Пушкинском округе 2 и 3 августа пройдет фестиваль «Поле Фолка» на территории усадьбы «Мураново». В программе — концерты, ярмарки ремесел, гастрономические площадки и мастер-классы.

23 и 24 августа в музее-заповеднике «Архангельское» пройдут «Джазовые сезоны» с участием Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и других российских и зарубежных исполнителей. В конце сезона в подмосковных парках пройдут дополнительные мероприятия, в том числе фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под руководством братьев Сафроновых и турнир по брейк-дансу и хип-хопу.

С 30 мая в музее «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана откроется выставка «Свет между мирами», посвященная узбекскому и русскому модернизму 1920–1930-х годов. В экспозиции — свыше 160 произведений из коллекций музея «Новый Иерусалим» и Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого.

До 20 июля продлена выставка «Невесомость», посвященная 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. В нее вошли более 150 живописных и графических работ из 18 музеев и частных коллекций. Также до середины июля будет работать выставка «Повелитель снов», представляющая творчество современного бурятского художника Зорикто Доржиева. В экспозиции — 75 произведений, включая живопись, графику, скульптуру и видеоарт.

В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня продолжает работу выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Русского музея. В экспозиции — 40 работ мастера разных лет.

С 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». В пространстве «Каретного сарая» будут представлены работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других художников.