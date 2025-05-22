Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье

Люди несут цветы к дому Хазанова Тесты Кафельникова намекнула на развод Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 22 мая

16:23Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье 16:16Внезапно: не стало певицы и актрисы, чье имя прогремело на весь мир 15:29Лариса Гузеева погасила долги и уехала из России 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч? 14:34Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина 14:13Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45! 13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке 03:09Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение 00:17Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати 21:13Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце 19:52Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК 19:24Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву 18:40Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 18:32Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве 18:04Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе 16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные 20:16На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России 19:48Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре 19:07Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя 17:33СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 16:49Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день 16:01Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс 13:35Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми? 12:55Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье

Андрей Воробьев анонсировал летнюю культурную программу в Подмосковье

Московская область открыла летний сезон насыщенной программой культурных мероприятий в рамках губернаторской инициативы "Лето в Подмосковье", реализуемой в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Впереди три летних месяца, а это значит, что к нам в Подмосковье приедет много гостей. Традиционно для них и, конечно, для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. Уже на этой неделе в Чехове стартует», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Уже стартовал третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Он начался с большого концерта с участием танцевальных коллективов и солистов со всей страны. В течение полутора месяцев за звание лучших будут соревноваться танцоры из разных муниципалитетов региона.

В Ленинском городском округе состоялось первое мотофристайл-шоу, подобные выступления с участием профессиональных спортсменов на мотоциклах и багги запланированы до конца июля в разных уголках области.

С 23 мая по 1 июня в двадцать пятый раз пройдет Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в музее-заповеднике А.П. Чехова. В этом году его художественным руководителем стал Никита Михалков. Зрителей ждут более двадцати спектаклей по произведениям писателя или посвященных его жизни, подготовленных театральными коллективами из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

С 1 июня в музее-заповеднике «Горки Ленинские» начнется новый фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные до 6 июля будут работать пять тематических площадок, включающих театр, кино, лекторий, музыку и спорт. Посетителей ждут развлекательные мероприятия, мастер-классы и гастромаркеты.

С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вяземы» пройдет фестиваль «Проект: ПОЭТ», в рамках которого состоятся авторские чтения, театральные перформансы и выступления артистов театра и кино. Участие примут Борис Щербаков, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Вячеслав Бутусов и другие.

С 27 июня по 6 июля в Клину состоится одиннадцатый Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. В программе — концерты с участием Бориса Березовского, Симоны Кермес, Дениса Родькина, Ло Чаовэня, Евгения Миронова, театра «Геликон-опера» и других. Завершением фестиваля станет «Ночь Чайковского», в ходе которой будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета.

С 9 по 13 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет восьмой музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — произведения Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна и других композиторов.

С 1 по 3 августа на Истринской сыроварне Олега Сироты состоится традиционный «Сырный фестиваль», участие в котором примут около 350 фермерских хозяйств. Гости смогут попробовать и приобрести сыры, мясную, хлебобулочную и молочную продукцию, а также вино, пиво, мед и рыбу.

В Пушкинском округе 2 и 3 августа пройдет фестиваль «Поле Фолка» на территории усадьбы «Мураново». В программе — концерты, ярмарки ремесел, гастрономические площадки и мастер-классы.

23 и 24 августа в музее-заповеднике «Архангельское» пройдут «Джазовые сезоны» с участием Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и других российских и зарубежных исполнителей. В конце сезона в подмосковных парках пройдут дополнительные мероприятия, в том числе фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под руководством братьев Сафроновых и турнир по брейк-дансу и хип-хопу.

С 30 мая в музее «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана откроется выставка «Свет между мирами», посвященная узбекскому и русскому модернизму 1920–1930-х годов. В экспозиции — свыше 160 произведений из коллекций музея «Новый Иерусалим» и Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого.

До 20 июля продлена выставка «Невесомость», посвященная 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. В нее вошли более 150 живописных и графических работ из 18 музеев и частных коллекций. Также до середины июля будет работать выставка «Повелитель снов», представляющая творчество современного бурятского художника Зорикто Доржиева. В экспозиции — 75 произведений, включая живопись, графику, скульптуру и видеоарт.

В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня продолжает работу выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Русского музея. В экспозиции — 40 работ мастера разных лет.

С 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». В пространстве «Каретного сарая» будут представлены работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других художников.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 16:23
Фото: правительство Подмосковья
Дни.ру✓ Надежный источник

Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК

Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК
Яхтенный порт Смоленка, расположенный у Финского залива, стал площадкой для фестиваля экологичного образа жизни "Росатом Экофест", привлекшего свыше 500 человек. Санкт-Петербург стал центром притяжения молодых экоактивистов и экспертов: 21 мая здесь прошел масштабный Молодежный экофестиваль «Росатом Экофест».

Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву

Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву
Сбиты еще два дрона, общее число за день достигло одиннадцати. Вечером 21 мая столица России столкнулась с новой попыткой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве

Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве
Сбиты еще семь дронов, общее число за день достигло одиннадцати. Вечером 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин выступил с сообщением о действиях сил противовоздушной обороны Министерства обороны вблизи столицы.

Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин

Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на столицу. Об этом Сергей Семенович написал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что инцидент произошел в утренние часы.

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"
С 1 июня по 7 сентября 2023 года Москва вновь станет центром культурной жизни с запуском масштабного проекта "Лето в Москве". Проект объединит широкий спектр мероприятий — от театральных и музыкальных фестивалей до спортивных тренировок и локальных событий, которые пройдут в парках и на популярных площадках столицы.

Выбор читателей

21/05СрдПригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 21/05СрдМгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 20/05ВтрСМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 21/05СрдБывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 21/05СрдУпала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 21/05Срд Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение"