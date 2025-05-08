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Четверг 8 мая

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101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия

101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия
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Сегодня в нашей стране проживает около семи тысяч фронтовиков Великой Отечественной войны. Такими данными поделился министр обороны России Андрей Белоусов во время заседаний оргкомитета "Победа". Среди них – Валентина Васильевна Иноземцева из Калуги. Родилась в 1923 году, прошла всю войну связистом. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет ясный ум, хорошую память и чувство юмора. Корреспондент "Дни.ру" накануне Дня победы навестил Валентину Васильевну.

Вам идет 102-й год – просто невероятно! В чем секрет такого долголетия, как считаете сами?

Я очень много занимаюсь физкультурой. Просыпаюсь, и утром, еще не вставая с постели, руку подниму, ногу подниму, по 12 раз разведу в стороны. Не позволяю себе сидеть без дела – и подмету сама, и уберу, и помою. К дочке не иду жить – пока сама себя обслуживаю. А еще пью каждое утро настойку чистотела (в составе растения присутствует больше двадцати ядовитых веществ, которые разными способами уничтожают болезнетворные микроорганизмы, но перед употреблением нужна консультация врача – Прим. ред.).

Вы – свидетель главных событий в истории нашей страны XX века. Какое событие особенно врезалось в память?

В 1936 году я была пионеркой, мне исполнилось 13 лет. И я хоронила Константина Циолковского. (Похороны умершего от рака Циолковского в Загородном саду Калуги 21 сентября 1936 года превратились в грандиозное шествие, в котором, по сообщениям прессы, приняли участие около 50 тысяч человек — Прим. ред.)

В начале Великой Отечественной Вам было 18 лет. Каким запомнили тот страшный июньский день 1941 года?

Я училась в железнодорожном техникуме и услышала по радио, что началась война. Но не испугалась – нас у матери было четверо, все молодые, бомбежек не видели, ничего не боялись. А потом пришли немцы (оккупация Калуги длилась c 12 октября по 30 декабря 1941 года. – Прим. ред.). Когда же их отсюда выпроводили, то я увидела объявление, что железная дорога открывает курсы связистов. Ну, я и пошла – научилась работать на "морзянке" (способ кодирования, азбука Морзе – Прим. ред.). И после этого горвоенкомат отправил меня служить под Вязьму, где находилась военная комендатура. Потом меня перевели в военный штаб города Алексин (передавала зашифрованные сведения о передвижении советских войск и военной техники – Прим. ред.).

Что было самым страшным для Вас там, на передовой?

Почти круглосуточная бомбежка под Вязьмой. Помню, как комендант кричал: "Ложитесь, девчонки, бомба!" А начальника нашего Кожемякина, который приехал налаживать связь, убило… Жалко его!

У Вас есть обида на немцев, которые напали на нашу страну?

Обиды нет. Я помню, как они пришли. Мы с ребятами тогда собрались в маленьком домике начальника завода, и вдруг – немцы. Мы, конечно, испугались. А они к нам не стали цепляться, только попросили постирать им. Один был австриец. Я сказала ему, что у нас заболела соседка – он пошел и вылечил ее. Второй же сел на диван и как-то неудачно засунул голову между металлическими прутьями спинки кровати. И все не мог ее вытащить. Мы едва сдерживались, боясь засмеяться.

Фото: архив Валентины Иноземцевой

Как Вы узнали про Победу?

8 мая мне позвонила из Москвы такая же, как и я, связистка: "Валя, конец войны!" Я спросила, можно ли всем объявить, или это секретная информация. "Всем говори!" – услышала я на том конце трубки. А 9 мая в обед по радио с официальным заявлением о Победе и капитуляции Германии имени советского правительства выступил Левитан.

Фото: архив Валентины Иноземцевой

Современная Россия и ее власть какими Вам, пережившей множество правителей, кажутся?

Сегодня я оцениваю все происходящее очень хорошо! Благодарю Владимира Путина, люблю и уважаю его. Таких, как он, я на своем веку правителей не видела. Вот взять Сталина – он же ужас сколько людей погубил, отправлял их на Дальний Восток. За это его и выкинули из Мавзолея. Потом были Хрущев и Брежнев. Золотые медали у них во всю грудь – где они их заработали?! А у Путина никакой медали нет, но сколько он хорошего для страны делает – недаром же у него 79 процентов рейтинг доверия! Посмотрите, как все одеты хорошо, какие города у нас красивые. Только война украинская все портит.

День Победы как будете отмечать?

Пойду ли на парад, пока не решила, хотя пару раз случалось. Просто уже возраст не тот. Накануне за мной приехали на машине из администрации Калуги, провезли по всему городу, показали, какой он стал красивый. Я прямо не узнала Калугу – какие тут дома появились, какая чистота!.. Потом мы приехали в хороший ресторан. На столах было всего полно! Сидели рядом и молодые ребята награжденные.

С высоты Ваших почти уже 102-х лет, что могли бы пожелать и посоветовать молодым?

Быть честными, справедливыми, и никогда не врать, это самое главное.

Шоу-бизнес в Telegram

8 мая 2025, 20:35
Фото: архив Валентины Иноземцевой
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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