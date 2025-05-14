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В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона
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На территории православного центра "Усово-Спасское" состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области.

Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты, организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Участников приветствовал заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, который зачитал обращение губернатора Андрея Воробьёва.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный лидер, который сохранил главные ценности Русской Православной Церкви в годы испытаний. Его стойкость и мужество стали примером преданного служения»,

— отметил Духин.

Доклады спикеров были посвящены жизни и духовному наследию святителя, его роли в сохранении Церкви в годы революции и гражданской войны. Выступавшие подчеркнули, что Тихон олицетворял пастырскую верность, духовную твердость и милосердие. Несмотря на гонения, арест и покушения, он продолжал служение, проводя богослужения и помогая страждущим.

Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова напомнила, что просветительская миссия святителя продолжается и сегодня.

«Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяют усилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним во Славу Божию»,

— сказала она.

Конференцию завершил концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2025, 14:48
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