Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье

В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "Ведомостям".

"Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего — 14 парков и 12 лесопарков. В их числе: «Дубрава» в Подольске (Климовске), «Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Соколка» в Истре»,

— отметил Воробьев.

Он также добавил, что в благоустроенных зонах будет развиваться инфраструктура отдыха: появятся фудтраки, прокаты, торговые точки, а также будет организована программа мероприятий — летом в парках планируется провести более 14 тыс. событий.

Московская область на протяжении семи лет входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что серьезный вклад в это направление внесли победы подмосковных муниципалитетов в президентском конкурсе создания комфортной городской среды — из 46 победивших проектов 37 уже реализованы. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось о встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На ней, в частности, обсуждались меры поддержки участников спецоперации и их семей, инфраструктурные проекты и здравоохранение.