Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года

В 2025 году электронный формат голосований собственников планируется внедрить в половине многоквартирных домов Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством области и главами округов.

К системе уже подключили почти 1,4 тыс. домов, еще 1,6 тыс. – на очереди. Голосовать можно через портал ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги.Дом» или сдать бумажный бланк администратору собрания.

«Сейчас наша задача познакомить жителей с удобным механизмом голосования. Мы договорились, что в этом году не менее половины собраний будем проводить в цифре», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как рассказали в правительстве региона, активнее всего на цифровой формат переходят жители Ступина, Орехово-Зуевского, Шатуры, Каширы, Восхода, Бронниц. Также в регионе планируется внедрение цифрового паспорта готовности к отопительному сезону. Документ будет заполняться и подписываться в электронном виде.

По мнению зампредседателя правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашова, электронный протокол исключает фальсификацию.

«Данный паспорт мы с коллегами доработали, его можно выгружать полностью заполненным. Предлагаем в этом году уже перейти на такой цифровой формат», – отметил Мурашов.

Стоит также отметить, что этот механизм, в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», запущен в рамках подготовки к отопительному сезону. Как ожидается, онлайн-голосование по вопросам ЖКХ в регионе повысит прозрачность подготовки жилфонда в зиме.

Ранее власти Московской области сообщили о том, что в регионе стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ.