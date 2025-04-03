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Четверг 3 апреля

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Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве

Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве
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Продюсер Георгий Житков считает, что поддержка со стороны городских властей значительно повысит привлекательность Москвы для съемок кино.

В последние годы столичные власти активно развивают меры поддержки кинопроизводителей, что создает новые возможности для кинокомпаний. В частности, съемочные группы, состоящие из московских компаний и их партнеров из дружественных стран, могут получить гранты до 50 миллионов рублей для реализации совместных проектов.

По мнению Житкова, такие меры являются абсолютно оправданными и необходимыми. Он подчеркивает, что они не только способствуют развитию киноиндустрии, но и привлекают иностранные инвестиции, а также увеличивают поток международных туристов. "Сегодня Московский кинокластер составляет около 90% всего кинобизнеса в России. Он развивается стремительно, и именно в Москве сосредоточены основные силы", — отметил продюсер.

Житков также акцентирует внимание на том, что условия для съемок в столице становятся все более комфортными и доступными. Удобная система согласования локаций и низкие затраты делают Москву привлекательной для кинематографистов. "Городские власти создают правила игры, которые стимулируют рынок, не навязывая никаких ограничений. Это позволяет кинокомпаниям работать более эффективно", — добавил он.

На сегодняшний день в российском кинопроизводстве задействовано более 100 тысяч человек, включая фрилансеров и аутсорсеров. В ближайшие годы мэрия планирует строительство новых киногородков, что сделает Москву еще более конкурентоспособной на международной арене. Уже сейчас столичные локации позволяют воссоздавать любые города мира, как это было с сериалом "ГДР", съемки которого проходили в Москве.

Москва продолжает оставаться крупнейшим центром киноиндустрии в России: здесь функционирует около 10 тысяч профильных компаний, производится 90% отечественных фильмов и сериалов, а 92% всей павильонной инфраструктуры сосредоточено в столице. Ключевыми площадками являются такие легендарные студии, как "Мосфильм", "Останкино", "Союзмультфильм" и "Главкино".

В рамках проекта "Москва — город кино" продолжается развитие Московского кинокластера, который объединяет различные киностудии и цифровые платформы. Эти инициативы укрепляют статус столицы как главного кинопроизводственного хаба не только России, но и всего Восточного полушария, открывая новые горизонты для творческих людей и инвесторов в сфере кино.

Шоу-бизнес в Telegram

3 апреля 2025, 16:24
Фото: Freepik
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