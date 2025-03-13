Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет"

Новый сервис "Мосбилет" сделал покупку билетов на культурные события столицы более прозрачной.



Директор Театра на Трубной Станислав Нечаев сообщил Агентству городских новостей "Москва", что новый сервис "Мосбилет" повысил прозрачность покупки билетов на культурные мероприятия столицы и гарантирует безопасность персональных данных пользователей. Нечаев рассказал, что запуск "Мосбилета" открыл новые возможности для москвичей и гостей города: теперь стало проще выбирать события, приобретать билеты без дополнительных сборов, а авторизация через Mos ID позволяет быстро пройти в театр, используя специальный код вместо билета и документов. Сервис, функционирующий на базе mos.ru, обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных.

По словам Нечаева, Театр на Трубной полностью готов к работе в новых условиях. Для ускорения процесса проверки билетов театр увеличил количество входов и выделил дополнительный персонал, обеспечивая тем самым комфортное посещение. Директор подчеркнул приоритет безопасности зрителей и выразил уверенность, что новые правила продажи билетов сделают посещение театра еще удобнее. Он отметил, что новая система повышает честность и прозрачность процесса покупки билетов, защищая от мошенников и спекулянтов, делая культурные мероприятия более доступными.

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Москве вступили в силу новые правила посещения театров и концертных залов, подведомственных департаменту культуры. Эти правила направлены на повышение безопасности зрителей и борьбу с недобросовестными продажами билетов. Согласно новым требованиям, для покупки билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.