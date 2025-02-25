В Москве становится все больше аттестованных водителей такси

"Яндекс" поддержал введение аттестации для водителей такси в Москве и области.



По данным московского департамента транспорта, на 25 февраля аттестацию прошло более 80 тысяч водителей такси, работающих в столице и области. Это составляет больше половины от общего числа активных таксистов региона, которое превышает 150 тысяч человек.

Аттестация включает проверку знаний правил перевозки багажа, основных городских достопримечательностей и алгоритма действий в экстренных ситуациях. До 1 марта этот экзамен был добровольным, однако теперь станет обязательным: водители, не прошедшие аттестацию, не смогут получать заказы через агрегаторы. За последние дни число прошедших тестирование значительно увеличилось: всего пять дней назад их было около 66 тысяч.

Агрегаторы также подтверждают растущий интерес водителей к сдаче экзамена. "Мы не ожидаем дефицита водителей после введения обязательного тестирования, поскольку оно не требует значительных временных затрат, и большинство водителей успешно проходят тест", — заявили представители сервиса "Яндекс Go". В компании подчеркнули свою поддержку инициативы по введению обязательной аттестации и призвали водителей воспользоваться возможностью пройти экзамен в удобное время, пока не возникли очереди.

Процесс сдачи теста занимает примерно 20 минут и включает десять вопросов, чтобы пройти аттестацию, нужно правильно ответить хотя бы на восемь из них. Экзамен можно сдавать как лично, так и онлайн. В департаменте транспорта сообщили, что более 80% водителей успешно сдают тест с первой попытки. Аттестация поможет повысить профессионализм водителей и обеспечить безопасность пассажиров, уверены в городской администрации.

