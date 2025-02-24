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Инновационный финансовый инструмент от Freedom Bank

Инновационный финансовый инструмент от Freedom Bank
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В 2024 году казахстанский Freedom Finance Bank представил собственную валюту, не имеющую аналогов на мировом рынке. Этот многофункциональный инструмент совмещает возможности платёжного средства и инвестиционного актива.

Биржевая нота как основа валюты

Технически, Freedom валюта является биржевой нотой (ETN), что представляет собой долговой финансовый инструмент, в основе которого акции Freedom Holding Corp. (FRHC). В отличие от традиционных облигаций, которые приносят фиксированный доход, стоимость ETN зависит от рыночной стоимости акций холдинга.

Одна полноценная акция компании состоит из 10 000 «монет» Freedom, что позволяет клиентам холдинга стать владельцами бизнеса, не покупая напрямую акции на фондовой бирже. Таким образом, стоимость «монет» привязана к котировкам Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на казахстанских биржах KASE и AIX, а также на Nasdaq. На данный момент одна акция холдинга стоит $156, следовательно, одна «монета» Freedom оценивается в 1,56 цента.

Лежащий в основе Freedom валюты подход основан на тактике, которую давно применяют крупнейшие международные компании. В частности, корпорации Apple, Amazon и другие могут использовать свои акции для выплат премий сотрудникам или как средство оплаты сделок с другими компаниями.

В чем выгода?

Валюту можно использовать как платежное средство, переводить по номеру телефона внутри банка и на карты других банков, оплачивать коммунальные и госуслуги, оплачивать билеты на самолеты и поезда, тратить ее на покупки внутри экосистемы холдинга — например, на заказ продуктов.

Пользователи также могут конвертировать «монеты» в другие доступные валюты. Это делает валюту Freedom универсальным инструментом для повседневных нужд и долгосрочных инвестиций.

«Монеты» также можно использовать как средство накопления своего капитала — с учетом того, что их стоимость привязана к котировкам Freedom Holding Corp. На момент запуска валюты акции компании торговались по $70. К середине февраля их стоимость увеличилась более чем в два раза.

Как получить?

Клиенты Freedom Bank могут получать валюту в виде кешбэка за покупки и транзакции через Freedom SuperApp, а также приобретать её напрямую в приложении. Кешбэк начисляется за оплату картами банка и использование сервисов экосистемы Freedom Holding (страхование, мобильная связь, доставка еды и др.). Размер вознаграждения зависит от категории услуг и может достигать до 30%.

В целях формирования культуры сбережений и повышения финансовой грамотности банк ставит перед собой задачу помочь клиентам не только тратить, но и зарабатывать на своих расходах. Кроме того, в компании считают, что кешбэк в виде уникальной валюты делает мир ценных бумаг и фондового рынка понятнее для людей.

В Казахстане валюта Freedom имеет юридический статус, схожий со статусом иностранной валюты. На данный момент воспользоваться этим инструментом могут только резиденты республики, но в будущем планируется расширить доступ к валюте для граждан других стран. Возможно, со временем такой инструмент появится и в России.

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24 февраля 2025, 17:25
Фото: freepik.com
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