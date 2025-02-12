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Среда 12 февраля

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Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке

Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке
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Привитие любви к классической музыке детям с раннего возраста – это важная задача, которая требует внимания и заботы со стороны родителей.

Художественный руководитель арт-проекта "Новая сказка" Константин Уваров подчеркнул, что для того, чтобы передать эту любовь, взрослым самим необходимо быть увлеченными классической музыкой. Это основное условие, без которого невозможно создать гармоничную музыкальную атмосферу в семье.

Уваров отметил, что колыбельные песни играют важную роль в музыкальном воспитании. Несмотря на то, что пение колыбельных может показаться трудоемким занятием для матерей, результаты такой заботы будут очевидны в будущем: ребенок вырастет с чувством музыкальной эстетики. Также он акцентировал внимание на том, что классическая музыка должна звучать в доме с момента беременности. Это создаст у малыша привычное восприятие музыки как неотъемлемой части жизни.

Важно понимать, что не вся классическая музыка подходит для фонового прослушивания. Умение выбирать произведения, которые могут стать фоном, — это навык, который приходит с опытом. Для родителей, увлеченных классической музыкой, этот процесс станет естественным. Когда дети подрастают, начиная с трех-четырех лет, их можно аккуратно вводить в мир живых концертов. Специальные мероприятия для малышей, где присутствует небольшое количество зрителей, создают комфортную атмосферу для восприятия музыки.

Камерные концерты с интерактивными элементами и игровыми формами особенно подходят для начинающих слушателей. По словам Уварова, форма сказки является наилучшим способом привлечь внимание детей к музыке. В этом контексте проект "Зал "Зарядье" – детям", который открылся в ноябре 2024 года, представляет собой отличную возможность для семейного досуга. Он предлагает развлекательные и образовательные концерты, интерактивные программы и мультимедийные спектакли.

Арт-проект "Новая сказка" уже успел порадовать зрителей музыкально-театрализованным представлением "Снежная королева", а в феврале планируется премьера симфонической сказки "Волшебная лампа Аладдина". Такие инициативы помогают детям не только познакомиться с классической музыкой, но и развивать их творческое восприятие мира.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2025, 14:14
Фото: mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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