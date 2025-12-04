Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты

По итогам диалога были приняты решения об ускорении строительства и благоустройства ряда значимых для города объектов.



Мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный личный прием граждан в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. В ходе встречи с москвичами обсуждались вопросы реализации ключевых городских проектов в сферах здравоохранения и спорта.

Одним из центральных вопросов стало строительство новой поликлиники в районе Некрасовка. Многодетный отец Алексей Канайкин обратился к мэру с просьбой прояснить сроки завершения работ на объекте у Зенинского шоссе. Данное медицинское учреждение, рассчитанное на 750 посещений в смену, является крайне востребованным среди жителей северной части района. Изначально ввод поликлиники в эксплуатацию планировался в первом квартале 2027 года. Сергей Собянин поручил ускорить работы и обеспечить открытие медучреждения до конца 2026 года.

В сфере развития спортивной инфраструктуры была рассмотрена просьба многодетной матери Елены Третьяковой об обустройстве круглогодичной лыжероллерной трассы в Митине, вблизи Центра биатлона "Новая Звезда". Ее сыновья профессионально занимаются лыжными гонками и биатлоном, и создание современной трассы необходимо для проведения тренировок и соревнований. Мэр Москвы дал поручение разработать проект и ввести трассу в эксплуатацию не позднее второго квартала 2027 года. Он также отметил, что в рамках городской программы до 2030 года будет модернизировано свыше 500 км лыжных трасс.

Также обсуждались проекты в области здравоохранения. Жительница района Крюково Анна Вальц выразила надежду на скорое открытие Центра женского здоровья на улице Александровке. Создание такого центра позволит женщинам района получать всю необходимую профильную медицинскую помощь в одном месте. Сергей Собянин сообщил, что работы по модернизации здания находятся на завершающей стадии и будут окончены до конца текущего года.

Внимание было уделено и реконструкции спортивного комплекса им. Э. А. Стрельцова в Даниловском районе. Москвич Артем Беседин поинтересовался сроками ввода в эксплуатацию его Центральной арены. Мэр подтвердил, что работы по реконструкции исторического стадиона ведутся в соответствии с графиком и по самым высоким стандартам. После завершения работ арена сможет принимать соревнования международного уровня, а вместимость трибун будет увеличена. Было дано распоряжение ввести спортивный обьект в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

По всем обращениям граждан были даны соответствующие поручения, их исполнение взято под личный контроль мэра Москвы.