Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец"

В столице России, в Москве, существует уникальная возможность стать владельцем четвероногого друга, обратившись в городской приют.

С помощью сервиса "Моспитомец" на платформе mos.ru каждый желающий может познакомиться с животными, нуждающимися в заботе и любви. В Москве функционирует 13 городских приютов, где на данный момент содержится более 15 тысяч собак и кошек. Несмотря на то, что большинство из них беспородные, они не менее достойны внимания и ласки, чем их чистокровные собратья.

Каждый год 2 декабря в Москве отмечается День дворняги, который напоминает о важности помощи бездомным животным. В этот день специалисты комплекса городского хозяйства подчеркивают необходимость поддержки тех, кто оказался на улице. Бездомные кошки и собаки попадают в приюты после отлова, который осуществляется городскими службами. Если вы заметили на улице животное, нуждающееся в помощи или представляющее опасность, необходимо обратиться в управу района, где было обнаружено животное, и оставить заявку на отлов.

После подачи заявки по указанному адресу выезжает специалист, который гуманно транспортирует животное в один из 13 приютов. При этом у вас есть возможность указать в заявке желание связаться с ловцом для получения информации о судьбе найденного питомца. Распределение животных по приютам зависит от места их отлова. Например, в центре города и на северо-западе отлов осуществляет ГБУ "Доринвест", управляющее приютами "Зеленоград" и "Зоорассвет".

Поступившие в приюты животные проходят обязательный карантин, где получают медицинское обследование, необходимое лечение и вакцинацию. Каждое животное чипируется и получает кличку. Карантинный период длится от двух недель до месяца, после чего кошек размещают в специальные домики, а собак — в вольеры. На протяжении всего этого времени о животных заботятся специалисты по уходу и социализации, а после завершения карантина к процессу подключаются волонтеры.

Когда животные адаптируются и начинают доверять людям, начинается поиск новых хозяев. Важно отметить, что четвероногие друзья живут в приютах бессрочно, пока не найдутся их новые владельцы. Сервис "Моспитомец" предоставляет возможность каждому желающему не только познакомиться с питомцем, но и подарить ему новый дом. Это замечательная инициатива помогает не только бездомным животным, но и людям найти верного друга.

Если вы хотите стать владельцем четвероногого компаньона, обратитесь к сервису "Моспитомец". Помогая бездомным животным, вы не только улучшаете их жизнь, но и обогащаете свою собственную. Ваш новый друг ждет вас в одном из городских приютов.