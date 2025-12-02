Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

В Москве состоялось значимое событие – открытие первого пищевого технопарка под названием "Рябиновая, 44".

Этот проект стал важным шагом вперед для столицы, так как он призван стимулировать развитие пищевой отрасли и создать новые рабочие места. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, подчеркнув важность данного события для города.

Технопарк расположен на участке площадью 0,9 гектара в районе Очаково-Матвеевское и занимает около 15 тысяч квадратных метров. Реализация этого крупного проекта стала возможной благодаря поддержке города, который предоставил инвестору не только землю в аренду, но и льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда. Это позволяет привлечь больше инвестиций и обеспечить развитие новых производств в столице.

Основными резидентами технопарка станут предприятия, занимающиеся производством питания для образовательных учреждений, таких как школы и детские сады. Также планируется открытие производств обжарки кофе, пищевых добавок и готовых блюд. Ожидается, что в технопарке будет создано более 300 новых рабочих мест, что значительно улучшит ситуацию на рынке труда в этом районе.

На сегодняшний день в технопарке уже разместились различные компании, работающие в сфере общественного питания. Среди них фабрики-кухни, кейтеринговые службы и рестораны. Это разнообразие позволит удовлетворить потребности москвичей в качественной и разнообразной пище, а также обеспечит высокий уровень сервиса.

Сергей Собянин отметил, что в Москве в настоящее время функционируют 49 технопарков, где трудится более 75,9 тысячи человек. Эти компании играют ключевую роль в развитии инновационных технологий и укреплении позиций столицы как одного из центров передовых технологий. Открытие нового пищевого технопарка "Рябиновая, 44" лишь добавляет уверенности в том, что Москва продолжает двигаться в сторону модернизации и улучшения качества жизни своих жителей.

Запуск первого пищевого технопарка в Москве — это не только шаг к развитию пищевой отрасли, но и важный вклад в создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни горожан. Ожидается, что этот проект станет примером для других инициатив в сфере пищевой промышленности и будет способствовать дальнейшему развитию экономики столицы. Важно отметить, что такие проекты помогают не только улучшить ситуацию на рынке труда, но и способствуют внедрению современных технологий в производственные процессы, что является залогом успешного будущего для Москвы.