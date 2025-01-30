В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году

В индустриальных парках и особых экономических зонах (ОЭЗ) Московской области в 2024 году реализовано 50 инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Миниинвеста Подмосковья.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ региона запущено девять проектов с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей. Это позволило создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

«На территории индустриальных парков региона с начала прошлого года было запущено 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реализацию этих проектов составили 12,1 млрд рублей»,

– добавила Екатерина Зиновьева.

Среди завершенных проектов – малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа, построенный компанией «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» в ОЭЗ «Кашира». Объем инвестиций в проект составил около 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорск) в 2024 году начал работу завод «КЕНГУРУ ПРО», выпускающий уличное спортивное оборудование. Инвестиции в его создание составили 200 млн рублей.

Напомним, что в Московской области функционируют пять ОЭЗ и 72 индустриальных парка. Стимулирование инвестиционной активности в регионе соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».