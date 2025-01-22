От чайных церемоний до световых шоу: в Москве отпразднуют китайский Новый год

Москва готовится к масштабному празднованию китайского Нового года, который пройдет с 28 января по 9 февраля.

Событие станет частью Годов культуры России и Китая, инициированных лидерами обеих стран на 2024–2025 годы. Праздничные мероприятия начнутся на Манежной площади, где москвичи и гости столицы смогут насладиться разнообразной программой, наполненной традициями и культурой Китая.

Манежная площадь: искусство и традиции

На Манежной площади посетителей ждут захватывающие представления, включая шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров. Здесь же пройдут мастер-классы по созданию фонариков и вееров, а также обучению игре в сянци — китайские шахматы. В стилизованных шале можно будет попробовать традиционные блюда, такие как утка по-пекински и лапша долголетия, а также приобрести уникальные сувениры.

Тверская площадь: чайные традиции и ритмы дракона

На Тверской площади запланированы тематические представления и танцы дракона. Гости смогут насладиться «Народным караоке» с традиционной китайской музыкой в современном исполнении. Также пройдет квест "Моя чайная традиция", где чайный сомелье поделится секретами русского и китайского чаепития. В выходные дни в "Клубе любителей чая" состоятся лекции и мастер-классы, погружающие в мир чайной культуры.

Праздничное шествие: символы года

Фестиваль откроется грандиозным шествием, в котором примут участие артисты с символами уходящего и наступающего годов — дракона и змеи. Парад пройдет от памятника Клименту Тимирязеву до Манежной площади, а подобные шествия будут организованы в другие дни на центральных площадках праздника.

ВДНХ и Московский зоопарк: праздник для всей семьи

На ВДНХ, крупнейшем катке столицы, состоится анимационная вечеринка в китайском стиле под названием «Поймай удачу дракона». Московский зоопарк подготовил увлекательную программу с показами фильмов и иммерсивными шоу, что сделает праздник интересным для всей семьи.

Болотная площадь: творчество и волшебство

На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" пройдут мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии и росписи китайских фонариков. Фуд-корт предложит сет-меню с традиционными китайскими блюдами, а также чайные церемонии. Посетители смогут прокатиться на поезде, украшенном в стиле китайского Нового года, вокруг Репинского сквера. Каток станет арт-объектом с световым шоу, создающим атмосферу водоема с парчовыми карпами.

Световые шоу и яркое преображение Москвы

Центр Москвы преобразится благодаря световым инсталляциям и художественной подсветке. Яркие фотографии можно будет сделать в живописных местах: Камергерском переулке, Тверской площади и на Никольской улице. Символы китайского Нового года будут представлены на медиафасадах туристско-информационного центра парка "Зарядье" и Останкинской телебашни.

Другие площадки фестиваля

Фестиваль охватит более 100 ресторанов, кинопарк "Москино", "Аптекарский огород", парк развлечений "Остров мечты" и отель Soluxe Hotel Moscow. Полную программу мероприятий можно найти в "Russpass-журнале". Вход на все мероприятия свободный.