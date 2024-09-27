Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул важность проекта атомных станций малой мощности (АСММ), который реализует Росатом. В своем выступлении на сессии “Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего” в рамках Российской энергетической недели он отметил, что этот проект помогает решать экономические проблемы региона без ущерба для экологии.



Якутия сталкивается с множеством вызовов, особенно в отношении энергоснабжения. В республике много труднодоступных населенных пунктов, особенно на северных территориях, где доставка дизельного топлива представляет собой сложную задачу. “В этом году мы завозим топливо, которое будем использовать зимой 2026-2027 годов. Мы должны заранее создавать запасы”, — отметил Николаев, подчеркивая важность надежного источника энергии.

По его словам, для дальнейшего развития региона необходима четкая и надежная система электроснабжения. АЭС малой мощности представляется как решение этой проблемы. “Мы с Росатомом реализуем проект первой в мире наземной атомной станции малой мощности. В поселке Усть-Кульга будет построена станция с двумя реакторами по 55 МВт. Она обеспечит энергией крупнейшее золоторудное месторождение Кучюс и арктические поселки”, — добавил глава республики. Это открывает новые горизонты для экономического планирования, позволяя думать не на десятилетия, а на сотни лет вперед.

Ожидается, что первая в мире наземная АСММ в Якутии будет введена в эксплуатацию в 2028 году. На станции установят ледокольный реактор РИТМ-200Н, который сочетает в себе современные технологии безопасности. Согласно Генеральной схеме, до 2042 года планируется запуск новых объектов атомной генерации в семи других субъектах России. Якутия станет одним из лидеров в адаптации безопасных технологий атомной энергетики.

АСММ представляют собой логичное продолжение концепций доступности и экологической безопасности атомной энергии, зафиксированных в энергетической стратегии России до 2030 года. Для Якутии эти станции — это не только новые источники энергии, но и стимул для экономического и индустриального роста. Доступная энергия станет движущей силой для развития местного бизнеса и социальных институтов, что в конечном итоге улучшит качество жизни жителей региона.