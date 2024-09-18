Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва

На первом заседании Московской городской думы VIII созыва была утверждена структура и избран новый руководящий состав органа законодательной власти. Председателем думы стал Алексей Шапошников, заслуженный юрист России, который был предложен фракцией "Единая Россия".



В своем выступлении он отметил, что предстоящая работа будет проходить в условиях серьезных вызовов, таких как санкционное давление и проведение специальной военной операции. Новоизбранный председатель выразил уверенность в том, что Мосгордума сделает все возможное для поддержки защитников страны и будет работать в интересах москвичей.

Вице-председателями думы были избраны Степан Орлов и Людмила Гусева, также представляющие фракцию "Единая Россия". На заседании депутаты не только утвердили новый состав, но и определили структуру Мосгордумы. Важным шагом стало создание нескольких комиссий, которые будут заниматься различными аспектами городской жизни. В их числе комиссии по градостроительству, здравоохранению, культуре, образованию, экономической политике и другим ключевым направлениям.

Шапошников подчеркнул, что работа комиссий будет сосредоточена на реализации "Стратегии развития Москвы 2030", которая была утверждена мэром Сергеем Собяниным. Он отметил важность взаимодействия с исполнительной властью для успешного выполнения поставленных задач. "Мы должны сделать все возможное для достижения целей стратегии", — добавил он.

Выборы депутатов Мосгордумы прошли с 6 по 8 сентября, и явка составила более 40%. Это свидетельствует о высоком интересе граждан к местной политике и желания участвовать в принятии решений, касающихся жизни города. Новый состав думы готов к активной работе и решению важных вопросов, стоящих перед столицей.

Первое заседание нового созыва стало знаковым событием, задающим тон дальнейшей деятельности Мосгордумы. Депутаты настроены на конструктивное сотрудничество и реализацию амбициозных планов по развитию столицы.