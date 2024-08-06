Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству нового дома в Климовске Подольского округа Подмосковья. Его строят благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.



В новом семнадцатиэтажном доме, который начали строить в поселке Южный, будет 199 квартир. Туда переедут более 800 жильцов аварийного жилья.



Заявляется, что строительство будет окончено в конце следующего года. Однако ключи переселенцам начнут выдавать уже во втором квартале 2026 года.

"Наша работа в рамках президентской программы по переселению из аварийного жилья направлена на расселение всех, кто живет в старых домах. Более 800 человек из поселка Южный будут переселены в новый 17-этажный дом. Работы по строительству начнутся уже на следующей неделе", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На данный момент ведётся проектирование нового дома и подготовка участка под строительство, включая вынос инженерных коммуникаций. Строительная компания постарается сдать объект ранее объявленного срока.

Всего в поселке Южный аварийными признаны 30 многоквартирных домов. В них живет 836 человек. Помимо строящегося семнадцатиэтажного дома, там также построят еще один – на 233 квартиры.

Собственники аварийного жилья могут также получить сертификат на покупку жилья в любой точке Московской области. А те, кто живет в квартирах по социальному найму, могут выбрать жилье на вторичном рынке или же получить компенсацию за выкуп арендной площади.