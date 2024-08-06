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Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске

Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству нового дома в Климовске Подольского округа Подмосковья. Его строят благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

В новом семнадцатиэтажном доме, который начали строить в поселке Южный, будет 199 квартир. Туда переедут более 800 жильцов аварийного жилья.

Заявляется, что строительство будет окончено в конце следующего года. Однако ключи переселенцам начнут выдавать уже во втором квартале 2026 года.

"Наша работа в рамках президентской программы по переселению из аварийного жилья направлена на расселение всех, кто живет в старых домах. Более 800 человек из поселка Южный будут переселены в новый 17-этажный дом. Работы по строительству начнутся уже на следующей неделе", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На данный момент ведётся проектирование нового дома и подготовка участка под строительство, включая вынос инженерных коммуникаций. Строительная компания постарается сдать объект ранее объявленного срока.

Всего в поселке Южный аварийными признаны 30 многоквартирных домов. В них живет 836 человек. Помимо строящегося семнадцатиэтажного дома, там также построят еще один – на 233 квартиры.

Собственники аварийного жилья могут также получить сертификат на покупку жилья в любой точке Московской области. А те, кто живет в квартирах по социальному найму, могут выбрать жилье на вторичном рынке или же получить компенсацию за выкуп арендной площади.

Телеграм канал

6 августа 2024, 18:06
Фото: Антон Чернов
Пресс-службой правительства Московской области✓ Надежный источник

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