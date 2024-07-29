Андрей Воробьев: более 150 тысяч детей уже отдохнули в лагерях

«В этом году мы организовали отдых более чем в 1000 детских
лагерях: 105 загородных, 985 при школах и 4 на Черном море. Особое внимание уделяем
тем, кто нуждается в нашей поддержке. Например, в лагере "Литвиново"
этим летом смогут бесплатно отдохнуть около 3 тысяч детей участников
специальной военной операции", – отметил губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев.
Лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших в стране.
Напомним, что дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и сироты могут отправиться на отдых в лагеря на Черное море. Для них организованы насыщенные программы с плаванием, играми на пляже, творческими мастер-классами и экскурсиями. Бесплатный трансфер на побережье предоставляется поездами РЖД. Помимо этого, им доступна компенсация стоимости путевки до 28 тысяч рублей.
Кроме того, многодетные семьи и другие льготные категории также могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевки в соответствии с задачами нацпроекта «Демография».
Московская область также организует бесплатный отдых для детей из новых регионов РФ – в августе 400 ребят в возрасте 7-15 лет отправятся в лагеря в Анапе.