Андрей Воробьев: более 150 тысяч детей уже отдохнули в лагерях

Адвокат заявил о примирении Алсу с мужем Тесты Конфликт Бони и Салтыковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Понедельник 29 июля

15:35Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены 14:34Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело! 13:57"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда" 13:26 Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 12:39Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским" 12:16Бородина до крайности возмутила народ: устроила настоящий "Дом-2" 11:49Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030" 11:48Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030" 10:3848-летняя балерина всея Руси Анастасия Волочкова объяснила причину своей худобы 10:02Народ потерял Сергея Бурунова 09:18Народ оторопел: Пугачева вытворила страшное 08:06"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 04:19"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 01:34"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие 22:00Вслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске 19:11Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры 16:02"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 13:43"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова 10:08Бузова перенесла операцию по удалению опухоли: Откуда это все берется 06:16Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все 03:32Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 00:31Что произошло с 89-летней Талызиной? Известие о болезни встревожило россиян 21:38Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары 19:50В Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года 15:28Подводные камни в отношениях на рабочем месте 12:25Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля 09:07Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие 06:22Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу? 03:11Волочкова в купели показала своего пушистика 00:17Что происходит сейчас с Наташей Ионовой? 22:04Истязал и подавлял: Асмус подверглась насилию со стороны любовника 21:02"Черная магия": отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера 20:03"Росатом" создает инновационную инфраструктуру для безопасной переработки опасных отходов 19:34"Никакой похвалы": почему Пугачева невзлюбила Рубальскую 18:52Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске 17:35Придавило машиной: шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала "Слово пацана" 16:45Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину 16:13"Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах 14:50Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* 13:42[ТЕСТ]: для киноманов: угадай любимый советский фильм по имени героини 12:53Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 12:16Адвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи 11:16Валиева плюнула в родного отца после его откровений о ее личной жизни 10:25Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле 09:55Втянутая в скандал Долина "заложила" дом за долги 09:32Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа 09:12Оказавшаяся в больнице беременная Погребняк потеряла живот раньше срока 06:29Стало известно, как россияне будут отдыхать в новогодние праздники 03:25Открылась настоящая причина одиночества Бузовой 00:16Папа бы гордился: что стало с единственной родной дочерью покойного Абдулова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев: более 150 тысяч детей уже отдохнули в лагерях

Андрей Воробьев: более 150 тысяч детей уже отдохнули в лагерях
26

Летняя оздоровительная кампания в Подмосковье, стартовавшая в конце мая, уже охватила более 150 тысяч детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. За первые два месяца лета в загородных лагерях отдохнули около 80 тысяч детей, в пришкольных лагерях – порядка 70 тысяч, а на Черноморском побережье – 3,5 тысячи.

«В этом году мы организовали отдых более чем в 1000 детских лагерях: 105 загородных, 985 при школах и 4 на Черном море. Особое внимание уделяем тем, кто нуждается в нашей поддержке. Например, в лагере "Литвиново" этим летом смогут бесплатно отдохнуть около 3 тысяч детей участников специальной военной операции", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших в стране.

Напомним, что дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и сироты могут отправиться на отдых в лагеря на Черное море. Для них организованы насыщенные программы с плаванием, играми на пляже, творческими мастер-классами и экскурсиями. Бесплатный трансфер на побережье предоставляется поездами РЖД. Помимо этого, им доступна компенсация стоимости путевки до 28 тысяч рублей.

Кроме того, многодетные семьи и другие льготные категории также могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевки в соответствии с задачами нацпроекта «Демография».

Московская область также организует бесплатный отдых для детей из новых регионов РФ – в августе 400 ребят в возрасте 7-15 лет отправятся в лагеря в Анапе.

Подпишись в Telegram

29 июля 2024, 15:55
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030"

Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030"
С 1 августа по 8 сентября на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет грандиозный гастрономический конкурс. 40 ресторанов, кафе, баров и бистро представят свои авторские блюда, а гости смогут не только продегустировать кулинарные изыски, но и поучаствовать в увлекательных мастер-классах и соревнованиях. Более 70 поваров из разных уголков России боролись за право принять участие в конкурсе.

Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030"
В столице стартовал второй этап необычного проекта: жители выбирают аромат, который будет встречать пациентов в городских поликлиниках. С 1 августа по 8 сентября на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе все желающие смогут оценить различные ароматы и отдать свой голос за понравившийся. В июне на улицах города уже прошел первый этап отбора, в котором приняли участие почти 50 тысяч москвичей.

Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Летом московские предприниматели могут проводить мероприятия на городских площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Фестиваль дает возможность организовать ярмарку, выставку, мастер-класс, тренировку или соревнование, привлечь новых клиентов, партнеров и повысить узнаваемость бренда.

В Подмосковье определят лучшего российского производителя сыра

В Подмосковье определят лучшего российского производителя сыра
На фестивале будут представлены сыры из разных видов молока. На "Сырном чемпионате России – 2024", который состоится в подмосковной деревне Дубровское 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля, международное жюри выберет лучший продукт, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами
С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми районах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в Куркине. За честностью и открытостью избирательного процесса будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Выбор читателей

29/07Пнд"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 27/07СбтАбрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары 28/07ВскКудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 28/07Вск"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 27/07СбтВ Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года 29/07Пнд"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой