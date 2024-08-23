Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме. Оно служит важным этапом подготовки к выборам депутатов Московской городской Думы и муниципальных образований в Троицком и Новомосковском округах, а также в Куркино.



С 6 по 8 сентября москвичи смогут выразить свое мнение по актуальным вопросам, и тестирование всех способов голосования поможет обеспечить надежность системы. На данный момент жители столицы отвечают на вопрос о необходимости принятия закона об обращении с безнадзорными животными.

В бюллетене представлено пять вариантов ответов, и каждый совершеннолетний гражданин с постоянной регистрацией в Москве может принять участие в голосовании. Тестовое голосование продлится до 14:00, и уже в первые часы в нем приняли участие более 500 тысяч москвичей.

Для удобства горожан предусмотрены различные способы голосования: онлайн через платформу elec.mos.ru или на избирательных участках с использованием терминалов электронного голосования. При этом важно отметить, что голосовать с бумажным бюллетенем можно только на своем участке, если там проводится тестирование. Это дает возможность проверить работу системы в реальных условиях.

Тестирование является обязательной процедурой для всех цифровых сервисов, особенно тех, которые используются большим количеством людей. Учитывая популярность электронного голосования среди москвичей, проверяются все возможные варианты его проведения. Это позволит выявить и устранить потенциальные проблемы до начала выборов.

Как отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко, тестирование помогает убедиться в корректности работы всех компонентов системы электронного голосования. Важно, чтобы интерфейс был понятен и удобен для пользователей. Для этого проводятся дополнительные стресс-тесты, включая отключение связи или электричества на некоторых участках, чтобы отработать действия в экстренных ситуациях.

Тестовое голосование также позволяет специалистам проверить новые механики и гипотезы, заложенные в систему. Это не только способствует улучшению качества голосования, но и повышает уровень доверия граждан к процессу. Москвичи могут получить электронный бюллетень онлайн на странице elec.mos.ru, если у них есть полная учетная запись на mos.ru.