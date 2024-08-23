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Пятница 23 августа

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Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме

Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме
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Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме. Оно служит важным этапом подготовки к выборам депутатов Московской городской Думы и муниципальных образований в Троицком и Новомосковском округах, а также в Куркино.

С 6 по 8 сентября москвичи смогут выразить свое мнение по актуальным вопросам, и тестирование всех способов голосования поможет обеспечить надежность системы. На данный момент жители столицы отвечают на вопрос о необходимости принятия закона об обращении с безнадзорными животными.

В бюллетене представлено пять вариантов ответов, и каждый совершеннолетний гражданин с постоянной регистрацией в Москве может принять участие в голосовании. Тестовое голосование продлится до 14:00, и уже в первые часы в нем приняли участие более 500 тысяч москвичей.

Для удобства горожан предусмотрены различные способы голосования: онлайн через платформу elec.mos.ru или на избирательных участках с использованием терминалов электронного голосования. При этом важно отметить, что голосовать с бумажным бюллетенем можно только на своем участке, если там проводится тестирование. Это дает возможность проверить работу системы в реальных условиях.

Тестирование является обязательной процедурой для всех цифровых сервисов, особенно тех, которые используются большим количеством людей. Учитывая популярность электронного голосования среди москвичей, проверяются все возможные варианты его проведения. Это позволит выявить и устранить потенциальные проблемы до начала выборов.

Как отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко, тестирование помогает убедиться в корректности работы всех компонентов системы электронного голосования. Важно, чтобы интерфейс был понятен и удобен для пользователей. Для этого проводятся дополнительные стресс-тесты, включая отключение связи или электричества на некоторых участках, чтобы отработать действия в экстренных ситуациях.

Тестовое голосование также позволяет специалистам проверить новые механики и гипотезы, заложенные в систему. Это не только способствует улучшению качества голосования, но и повышает уровень доверия граждан к процессу. Москвичи могут получить электронный бюллетень онлайн на странице elec.mos.ru, если у них есть полная учетная запись на mos.ru.

Телеграм канал

23 августа 2024, 13:01
Фото: Freepik
Mos.ru✓ Надежный источник

150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella"

150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella"
В Москве стартует фестиваль "Московская a cappella". Мероприятие обещает стать ярким музыкальным событием этого лета. С 24 августа по 1 сентября около 150 коллективов из разных стран представят свои вокальные композиции на открытых площадках столицы, включая Манежную, Тверскую и Болотную площади, а также площадь Революции и Камергерский переулок.

Уехавшая иноагент Анастасия Татулова рассказала, как ее там накрыло

Уехавшая иноагент Анастасия Татулова рассказала, как ее там накрыло
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В Москве началось тестирование системы электронного голосования

В Москве началось тестирование системы электронного голосования
В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которое проходит в преддверии сентябрьских выборов депутатов. Этот этап продлится до 14:00 и предназначен для того, чтобы москвичи смогли ознакомиться с избирательным процессом, а специалисты – проверить готовность и корректность работы новой системы. В рамках тестирования участникам будет предложено ответить на вопрос: "Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?".

Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт

Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт
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Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства

Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства
Программа "Миллион призов" становится важным инструментом для вовлечения москвичей в процесс голосования. Как отмечает эксперт Дмитрий Орлов, она представляет собой серьезный драйвер развития для городской экономики. В условиях современного мира, когда активное участие граждан в выборах становится все более важным, подобные инициативы помогают не только повысить явку, но и создать положительный имидж выборного процесса.

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