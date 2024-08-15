Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ход работ по благоустройству в Дубне, которые осуществляются при поддержке нацпроекта "Жильё и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.



«В прошлом году жители Дубны попросили нас благоустроить улицу Центральную. Сейчас там идет активная работа: создается пешеходная зона с местами для отдыха, и мы планируем завершить все работы к октябрю», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.



Так, на Центральной улице установят теневые навесы, скамейки, расширят тротуары и проложат велодорожку. Параллельно идет работа над обновлением сквера имени Павла Журавлева в районе Большая Волга. В сквере восстановят фонтан и обустроят небольшую площадь перед памятником. Его откроют в сентябре.

Также осенью откроется первый участок кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка», который будет соединять вокзал «Большая Волга» с Ратминской стрелкой.

В дополнение к этим проектам началось обновление пешеходной зоны у ДК «Октябрь», которая стала победителем Всероссийского онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».