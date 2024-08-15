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Четверг 15 августа

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Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино

Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино
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С 23 по 28 августа в Москве пройдет первая Московская международная неделя кино (ММНК). В рамках масштабного мероприятия зрители смогут насладиться более 300 бесплатными кинопоказами на более чем 30 площадках столицы.

Это мероприятие стало частью форума-фестиваля "Москва 2030" и обещает стать значимым событием для любителей кино. В программе представлены более 70 фильмов из разных стран, включая Индию, Китай и Иран, а также свыше 40 отечественных кино– и анимационных проектов.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин отметил важность этого события для развития московского кинокластера и позиционирования столицы как города кино. Регистрация на кинопоказы открылась с 15 августа на официальном сайте ММНК, что позволяет всем желающим заранее забронировать места.

В программе ММНК зрители увидят индийские блокбастеры, такие как "RRR: рядом ревет революция", который рассказывает о двух легендарных героях революции, и научно-фантастический фильм "Калки, 2898 год нашей эры". Также будут представлены военные фильмы из Китая, например, «Король неба», где рассказывается о пилоте, проводящем испытания сверхсекретных самолетов.

Иранский кинематограф также займет свое место в программе. Зрители смогут увидеть философскую драму "Альцгеймер" и фильм "Коммивояжер", который исследует развитие отношений между мужчиной и женщиной в сложных обстоятельствах.

Фото: Е. Самарин / Mos.ru

Не обойдется и без отечественного кино. В рамках ММНК покажут исторический фильм "Суворов: великое путешествие", а также романтическую драму "Надо снимать фильмы о любви", созданную в копродукции с Индией. Для юных зрителей предусмотрена детская программа, включающая анимационный фильм "Чинк: хвостатый детектив".

Кроме кинопоказов, москвичи смогут погрузиться в мир кино через экскурсии по съемочным площадкам в кинопарке "Москино". Участники смогут посетить уникальные локации, такие как Соборная площадь Москвы и ковбойский городок, что даст возможность узнать больше о процессе создания фильмов.

Московская международная неделя кино организована Департаментом культуры Москвы и Агентством креативных индустрий в рамках проекта "Москва — город кино". Это масштабное мероприятие подчеркивает стремление столицы развивать кинокластер и привлекать внимание как отечественных, так и зарубежных кинопроизводителей. ММНК станет ярким событием для всех любителей кино и подарит уникальную возможность увидеть лучшие произведения мирового кинематографа.

Телеграм канал

15 августа 2024, 16:41
Фото: Е. Самарин / Mos.ru
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