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Четверг 15 августа

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На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму

На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму
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В российской онлайн-энциклопедии "Рувики" появилась страница, посвященная выборам депутатов Московской городской думы VIII созыва. Также страницы, посвященные Мосгордуме, обновились на Викиреальности и Циклопедии.

Материал рассказывает о кандидатах в депутаты Мосгордумы VIII созыва, а также о настроениях москвичей накануне выборов. В частности, приводятся результаты опросов горожан об оценке Мосгордумы и рейтинге политических сил, участвующих в выборах. Так, по данным социологического исследования агентства «Политех», более половины москвичей удовлетворены работой текущего созыва столичной Думы. По мнению политолога Александра Асафова, столь высокая оценка говорит и об одобрении работы депутатов фракции «Единая Россия», их народных программ и общей политической ориентированности на социальное благополучие и стабильность.

Отдельное внимание уделяется кандидатам из команды мэра Москвы Сергея Собянина, а также промежуточным и новым целям развития Москвы. Здесь же можно посмотреть на всех кандидатов от Московского регионального отделения партии «Единая Россия» и узнать о перспективах оппозиции на выборах.

Еще один раздел статьи посвящен дистанционному электронному голосованию. К слову, тестовое голосование пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00. Его целью является проверка корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов.

Российский проект «Рувики» запущен сравнительно недавно. Тем не менее, на портале размещено уже более двух миллионов статей на русском языке, некоторые из которых можно прочитать и на других языках народов России, например на бурятском.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ряда столичных округов пройдут с 6 по 8 сентября. В столице будет избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет онлайн на странице elec.mos.ru и на избирательных участках в очном режиме.

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15 августа 2024, 13:25
Дни.ру✓ Надежный источник

В Москве протестируют все способы голосования 23 августа

В Москве протестируют все способы голосования 23 августа
Голосование будет проводиться с 08:00 до 14:00. Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино пройдет 23 августа.

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