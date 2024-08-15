В Москве протестируют все способы голосования 23 августа

Голосование будет проводиться с 08:00 до 14:00.



Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино пройдет 23 августа. Участвовать в нем смогут все совершеннолетние жители Москвы с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в городе.

"Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов – тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. В день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке elec.mos.ru или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней", – сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Цель тестирования – проверка работоспособности систем выборов включая электронное голосование, онлайн-формы и точки голосования. Начальник управления развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко подчеркнул, что система электронного голосования является надежным инструментом для выражения воли избирателей.

Заместитель председателя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что тестирование всех методов участия повышает уровень включенности жителей в избирательный процесс.

Проведение тестирования также позволит членам Общественного штаба отработать свои задачи и проверить организацию процесса на месте.