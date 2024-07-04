Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

Общественная палата Москвы обсудила варианты проведения голосования на сентябрьских выборах в столице. Председатель комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалев подчеркнул необходимость предоставить москвичам все доступные инструменты голосования.



Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что более 70% жителей столицы могут проголосовать дистанционно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут добавил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа избирателей, предпочитающих голосовать бумажными бюллетенями.

Участники заседания предложили сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным. По мнению Артема Костырко, это позволит сократить расходы и ускорить работу избирательных комиссий.

Председатель Экспертного совета по социальным исследованиям Александр Асафов отметил, что у общества есть запрос на технологические инновации, в том числе в сфере голосования. Политические партии также положительно оценивают возможность электронного голосования.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева подчеркнула, что голосование бумажными бюллетенями останется доступным для всех желающих.

С 6 по 8 сентября 2024 года москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы. Информация о порядке голосования, включая дистанционное электронное голосование и голосование на избирательных участках, доступна на официальном сайте мэра Москвы и сайте Мосгоризбиркома.

В процессе голосования используются различные технологии, обеспечивающие защиту голосов избирателей, в том числе шифрование, блокчейн и двухфакторная аутентификация.

Дистанционное голосование имеет ряд преимуществ, в том числе:



Удобство и доступность: можно проголосовать в любое время и в любом месте с доступом в интернет.

Безопасность: система голосования соответствует самым высоким стандартам безопасности.

Экономичность: позволяет сократить расходы на организацию и проведение голосования.

В перспективе дистанционное голосование может стать основным способом участия граждан в выборах, обеспечивая более широкий охват и активное участие избирателей.