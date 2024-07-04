Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Четверг 4 июля

13:41Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"? 12:37Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве 11:44Внезапная смерть чемпиона мира в 27 лет стала огромным потрясением для всех 10:06В скандальной истории вокруг Алсу и Решетовой неожиданно всплыло имя Бузовой 09:47[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой 08:29Вспыльчивая Бородина дала волю эмоциям после заявления о беременности 06:17Шакира отметила два года с момента нашумевшего развода: "Теперь я свободна!" 03:06Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены 00:2194 года со дня рождения Фрунзика Мкртчяна: вспоминаем культового советского артиста 22:02Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР 20:18"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем 20:17Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу 19:24"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой 18:40Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске 16:58Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене 15:42Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили 14:09В разборки Алсу и Решетовой оказались внятнуты психолог Степанова и полиция 13:39Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт 12:44Тест про СССР: из какого советского учебника эта картинка? 11:22Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие" 10:40Кризис Примадонны: в семье Пугачевой начался серьезный разлад 10:30[ТЕСТ]: Угадайте советский фильм по кадру со страстным поцелуем 09:12"Машину разбил, квартиру продал": Селин рассказал о судьбе живущего в Грузии сына 09:11Семенович пришлось срочно оправдываться из-за отношений с женатым любовником 06:37СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скрывают фактический конец своего брака 03:08Тому Крузу исполнилось 62 года: вспоминаем самые яркие моменты из жизни актера 00:19СТОП-техники для остановки эмоциональных качелей и тревожных состояний 22:52Мама что-нибудь придумает: Орбакайте посоветовала сбежавшей Пугачевой решить проблемы 21:51Невероятно! Изменившийся до неузнаваемости Галустян заставил народ ахнуть 21:30Затаившаяся Решетова готовится вступить в открытое противостояние из-за слов Алсу 20:09Сложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя 19:53Загадочное исчезновение Меладзе в особый день вызвало вопросы: подробности 18:38Раскрыты новые детали скандального развода Алсу и Абрамова 18:32После слухов о свадьбе Лазареву пришлось сделать заявление: уже три года 17:02Затравленная жена Петросяна продолжает войну с критиками: Нет места помойке 15:22"Могли бы быть посланы": Рудковская прилюдно устроила разборки с известным блогером 14:10"Борщева – сценический псевдоним": звезда Comedy Woman рассекретила настоящую фамилию 14:03Сделано громкое заявление о рождении у Алсу ребенка после скандального развода 13:30Сябитова шокировала рассказом об угрозах бандита взорвать ее машину 12:59"В "этом" деле я не хорош": как 52-летний Костюшкин удовлетворяет жену в койке 11:46Участники Дней культуры ОАЭ в Москве рассказали, как справиться с жарой 11:06[ТЕСТ] для путешественников: угадайте любимый фильм по кадру в вагоне поезда 10:51Борющемуся с раком Отару Кушанашвили предстоит перенести две операции 09:52[ТЕСТ] для любителей покутить: угадайте советский фильм по кадру застолья 09:26"Начинаю куролесить с семи утра": чем 82-летний Шакуров занимался на курорте 08:49Тимати стали задавать серьезные вопросы после заявления о разрушении семьи Алсу Решетовой 06:22Водонаева отмечает 42-летие: вспоминаем интересные факты из жизни ведущей 03:16Принц Гарри подавлен из-за невозможности общаться с больной раком Кейт Миддлтон 00:11Плакала и ловила панические атаки: Седокова пострадала из-за жесткой травли 22:13Пропавшую Ходченкову нашли за границей: счастливая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве
121

Общественная палата Москвы обсудила варианты проведения голосования на сентябрьских выборах в столице. Председатель комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалев подчеркнул необходимость предоставить москвичам все доступные инструменты голосования.

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что более 70% жителей столицы могут проголосовать дистанционно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут добавил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа избирателей, предпочитающих голосовать бумажными бюллетенями.

Участники заседания предложили сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным. По мнению Артема Костырко, это позволит сократить расходы и ускорить работу избирательных комиссий.

Председатель Экспертного совета по социальным исследованиям Александр Асафов отметил, что у общества есть запрос на технологические инновации, в том числе в сфере голосования. Политические партии также положительно оценивают возможность электронного голосования.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева подчеркнула, что голосование бумажными бюллетенями останется доступным для всех желающих.

С 6 по 8 сентября 2024 года москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы. Информация о порядке голосования, включая дистанционное электронное голосование и голосование на избирательных участках, доступна на официальном сайте мэра Москвы и сайте Мосгоризбиркома.

В процессе голосования используются различные технологии, обеспечивающие защиту голосов избирателей, в том числе шифрование, блокчейн и двухфакторная аутентификация.

Дистанционное голосование имеет ряд преимуществ, в том числе:

  • Удобство и доступность: можно проголосовать в любое время и в любом месте с доступом в интернет.
  • Безопасность: система голосования соответствует самым высоким стандартам безопасности.
  • Экономичность: позволяет сократить расходы на организацию и проведение голосования.

В перспективе дистанционное голосование может стать основным способом участия граждан в выборах, обеспечивая более широкий охват и активное участие избирателей.

Подпишись в Telegram

4 июля 2024, 12:37
Фото: Freepik
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу
Жаркая погода и резкое изменение погодных условий ожидается в Москве в преддверии первых выходных июля 2024 года. В четверг, 4 июля, москвичей ожидает по-настоящему жаркий день.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт
Столичные фестивали играют важную роль в развитии событийного туризма в городе. "Лето в Москве. Все на улицу!" – очередной тому пример. Экскурсовод и москвовед Александр Усольцев подчеркнул, что современный туризм уже не ограничивается посещением достопримечательностей, но также включает в себя участие в различных событиях и фестивалях.

Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие"

Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие"
Фестиваль "Московское чаепитие" открывает свои двери для москвичей и гостей столицы. Он предлагает уникальные мероприятия, посвященные традициям церемонии. С 5 по 7 июля на Тверской площади каждый желающий сможет окунуться в мир чая, узнать его историю и насладиться уроками рукоделия.

Участники Дней культуры ОАЭ в Москве рассказали, как справиться с жарой

Участники Дней культуры ОАЭ в Москве рассказали, как справиться с жарой
Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве привлекли внимание не только своими интересными мероприятиями, но и довольно высокой температурой, которая стабильно держится на уровне 30–33 градусов. Участники фестиваля поделились полезными советами по тому, как справиться с жарой и избежать неприятных последствий.

Кофе с финиками и свадебное шоу: как в Москве проходят Дни культуры ОАЭ

Кофе с финиками и свадебное шоу: как в Москве проходят Дни культуры ОАЭ
Чем удивляют москвичей на Днях культуры ОАЭ? На Манежной площади в Москве до 2 июля проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов.

Выбор читателей

02/07ВтрСложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя 03/07Срд[ТЕСТ]: Угадайте советский фильм по кадру со страстным поцелуем 02/07ВтрРаскрыты новые детали скандального развода Алсу и Абрамова 03/07СрдКризис Примадонны: в семье Пугачевой начался серьезный разлад 02/07ВтрЗагадочное исчезновение Меладзе в особый день вызвало вопросы: подробности 02/07ВтрПосле слухов о свадьбе Лазареву пришлось сделать заявление: уже три года