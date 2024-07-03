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Среда 3 июля

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Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт
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Столичные фестивали играют важную роль в развитии событийного туризма в городе. "Лето в Москве. Все на улицу!" – очередной тому пример.

Экскурсовод и москвовед Александр Усольцев подчеркнул, что современный туризм уже не ограничивается посещением достопримечательностей, но также включает в себя участие в различных событиях и фестивалях. Эта тенденция, начавшаяся давно за рубежом, набирает обороты и в России, где Москва выступает в авангарде подобных изменений, регулярно проводя разнообразные мероприятия.

Участие в фестивалях, особенно семейных, становится значимым элементом туристического опыта. Посетители города, особенно приезжающие с детьми, имеют возможность погрузиться в атмосферу праздника и узнать город с новой стороны. Фестивали, такие как «Лето в Москве. Все на улицу!», привлекают большое количество туристов, стимулируя их посещения столицы. Некоторые путешественники даже планируют свои поездки так, чтобы попасть на интересующие их мероприятия.

Александр Усольцев отметил, что гости Москвы активно адаптируют свои маршруты и расписание, чтобы успеть посетить различные события фестивалей. Это позволяет им открыть для себя не только традиционные туристические места, но и скрытые уголки города, которые они могли бы упустить без участия в таких событиях.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", запланированный на период с 1 июня по 8 сентября 2024 года, представляет более 600 площадок по всему городу и более 250 тысяч мероприятий. Это означает, что каждый посетитель найдет что-то по своему вкусу и интересам, будь то концерты, выставки, мастер-классы или спортивные соревнования.

Такие фестивали не только обогащают культурную жизнь Москвы, но и способствуют привлечению новых туристов, помогая им лучше понять и полюбить этот удивительный город. Событийный туризм открывает новые возможности для путешественников и делает поездку еще более яркой и запоминающейся.

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3 июля 2024, 13:39
Фото: Сосницкий / Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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