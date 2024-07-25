Рюмку-муху, советский фарфор и другие антикварные вещи можно будет найти на винтажном маркете

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Четверг 5 сентября

14:39Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах 14:21Тест: как много вы знаете о ресторанах и кафе в СССР? 13:53Бледанс сообщила о разрушениях в своем загородном доме из-за природного катаклизма 13:21В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования 11:55Пережившая трагические события дочь Заворотнюк потеряла волосы 10:32Превратившаяся в животное Собчак сделала громкое заявление после травли ребенка 08:57"Предложений поступает много": Алсу оказалась нарасхват после болезненного развода 06:14Раскрыты баснословные траты Кейт Миддлтон и принца Гарри на обучение детей 03:43Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном 00:21Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе 21:15Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи 19:45ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза? 17:36"Каре=развод": только воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок 16:38История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги 16:11Бывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении 14:51В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам 14:36Тест: угадайте известных советских актеров по их первой роли в кино 14:31"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды 14:31Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации 13:34Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября 12:37Звезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком 10:47Решетова вышла в свет после скандала с бывшим мужем Алсу и произвела фурор 09:26Почему дочери Бородиной месяцами не видятся с отцами – ведущая дала ответ 06:47Что нужно знать, когда путешествуешь один 03:22Прятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч 00:37Как найти недорогой билет: совет эксперта 21:45Публично затравленной MIA BOYKA девочке из Надыма понадобилась помощь психолога 20:10Сбежавшая Пугачева даже детей не пожалела: психологи бьют тревогу 19:02ТЕСТ для знатоков советского кино: Как хорошо вы помните фильм "Будьте моим мужем" 18:08Стала известна баснословная стоимость обучения дочери Полины Гагариной 16:45Обманутая Долина забаррикадировалась в проданной квартире 15:59Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой 13:47Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры 13:06Тест: что вы знаете о продуктах и блюдах из СССР времен дефицита? 11:52Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах 11:15Костенко узнала о серьезном диагнозе после резкого ухудшения состояния 10:05"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич 08:50Звезда "Дома-2" Абрикосов уколол нового любовника Бородиной: Теряет мужественность 06:27Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 сентября 06:06ТЕСТ: Что было запрещено, а что разрешено в советское время 03:15Киркоров опозорился на очередном корпоративе: Опять вошел не в ту дверь 00:05Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына 22:15ТЕСТ: Угадай советский курорт по описанию 21:26Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук 19:23Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка 17:03"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва 16:47"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик 16:05Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова 12:42Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться 12:03После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рюмку-муху, советский фарфор и другие антикварные вещи можно будет найти на винтажном маркете

Рюмку-муху, советский фарфор и другие антикварные вещи можно будет найти на винтажном маркете
203

Фестивальный проект будет работать на Чистопрудном бульваре до 8 сентября.

Два месяца работает винтажный маркет. За это время российские коллекционеры продали более 27 тысяч антикварных предметов мебели, посуды, пластинок, открыток и украшений. Работа винтажного маркета осуществляется в рамках фестивальной программы проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».

Длинные прилавки, каждый из которых как маленький антикварный магазин, давно полюбились москвичам. Посетителей здесь много в любой день недели. Гости не только покупают то, что представлено на прилавках. Они слушают старые пластинки, рассматривают пожелтевшие открытки, выбирают посуду. Самая интересная из проданных чашек произведена Кузнецовским фарфоровым заводом в 1920-е годы. Это период конструктивизма — направления, которое подарил миру Советский Союз. Тогда даже на посуде изображались круги, овалы и треугольники, а также красный клин, который бьет белых.

Коллекционеры отмечают, что подобного фарфора осталось мало. Это связано со сложным периодом в истории страны. Людям после Великой Отечественной войны было не до посуды, а имеющиеся образцы очень быстро приходили в негодность из-за хрупкости.

Еще одним необычным предметом, который можно найти на прилавках маркета, стала рюмка-муха. Такая посуда возникла при Петре I. По легенде, он велел наливать во всех трактирах первую рюмку бесплатно. Считалось, что так клиент непременно задержится и закажет вторую. Но трактирщики идею не одобрили и изобрели рюмку всего на 10–15 граммов, в которой, как тогда говорили, «только мух топить».

Любители старины смогут найти среди представленных товаров винтажные украшения отечественного производства. Их производилось не так много, поэтому за ними охотятся знатоки. Например, за продукцией приволжской фабрики «Красная Пресня», где разрабатывались собственные технологии. На винтажном маркете была продана редкая брошь в виде металлической мухи. Большинство ранних украшений этого производителя содержит вставки из художественного стекла. В этом вопросе завод «Красная Пресня» достиг высот: стекло было как матовое, так и прозрачное.

Напомним, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит на более чем 600 площадках по всему городу. В его рамках организовано свыше 40 типов мероприятий, которые подойдут гостям любых возрастов и интересов.

Телеграм канал

25 июля 2024, 10:58
Новосильцев Артур / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах

Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах
C 6 по 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Эти выборы важны для жителей столицы, так как они определяют будущее местного самоуправления и развитие городской инфраструктуры.

В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования

В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования
В Москве прошла важная церемония, связанная с подготовкой к выборам. Состоялось разделение ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это событие прошло в Московской городской избирательной комиссии и стало значимым шагом на пути к обеспечению прозрачности и безопасности выборного процесса.

В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам

В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам
В Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная юбилейной, десятой акции программы "Миллион призов". Мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, среди которых были президент МТПП Владимир Платонов, основатель аптечной сети "Столички" Евгений Нифантьев, вице-президент МТПП Александр Крутов и заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды

"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды
За последние 20 лет "Росатом" успешно реализовал масштабные федеральные целевые программы по ликвидации атомных подводных лодок и судов, выведенных из эксплуатации. В результате этой работы было утилизировано более 200 атомных подводных лодок, находившихся на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе России, а также около 16 советских судов, предназначенных для атомного технологического обслуживания. По словам заместителя генерального директора "Росатом" по машиностроению и индустриальным решениям Андрея Никипелова, процесс ликвидации включает не только разборку судов, но и извлечение реакторных отсеков.

Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации

Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации
Дальний Восток может стать лидером по приросту атомной генерации в России. Это подтверждается амбициозными планами "Росатома" по развитию атомной энергетики в этом регионе. В рамках мастер-плана, формируемого госкорпорацией, предполагается строительство атомных станций малой и средней мощности, что открывает новые горизонты для энергетического обеспечения Дальнего Востока, Урала и Сибири.

Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября

Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября
7 сентября 2024 года Москва станет центром международного события – Семейной регаты БРИКС. Это мероприятие уникально тем, что в подобном формате оно проходит впервые за всю историю объединения. К участию приглашены послы и сотрудники дипломатических миссий более 40 стран, которые смогут провести этот день со своими семьями, укрепляя международные связи и культурные обмены.

Выбор читателей

04/09СрдПрятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч 03/09ВтрБрошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой 03/09ВтрСбежавшая Пугачева даже детей не пожалела: психологи бьют тревогу 03/09ВтрОбманутая Долина забаррикадировалась в проданной квартире 03/09ВтрПублично затравленной MIA BOYKA девочке из Надыма понадобилась помощь психолога 04/09СрдЗвезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком