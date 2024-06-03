Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

В первый понедельник лета в Москве бушует непогода. Как сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства, в течение всего дня 3 июня в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия.



Синоптики прогнозируют усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах города возможна гроза.



В связи с непогодой специалисты рекомендуют жителям и гостям столицы соблюдать меры предосторожности, быть внимательными на улице. Комплекс городского хозяйства Москвы следит за ситуацией и оперативно оповещает об изменениях погодных условий.

Напомним, что следует избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами и другими непрочными конструкциями. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.