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Понедельник 3 июня

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Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня
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В первый понедельник лета в Москве бушует непогода. Как сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства, в течение всего дня 3 июня в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Синоптики прогнозируют усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах города возможна гроза.

В связи с непогодой специалисты рекомендуют жителям и гостям столицы соблюдать меры предосторожности, быть внимательными на улице. Комплекс городского хозяйства Москвы следит за ситуацией и оперативно оповещает об изменениях погодных условий.

Напомним, что следует избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами и другими непрочными конструкциями. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

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3 июня 2024, 16:36
Фото: diegotankograd / pixabay.com
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