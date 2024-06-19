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Среда 19 июня

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В столице дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока"

В столице дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока"
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Москвичей предупредили о надвигающемся ненастье. Специалисты ведут подготовку в преддверии неблагоприятных погодных условий.

Согласно прогнозу, ночью с 19 на 20 июня российскую столицу накроет мощный грозовой фронт. Синоптики сделали предупреждение в экстренном порядке: грядет сильный ливень, а порывы ветра местами достигнут 20 м/с. И это только начало — неблагоприятные условия погоды могут продержаться до конца среды. Сообщается, что стихия обрушит на город наиболее интенсивные потоки дождя не только в утренние , но и в дневные часы.

"Может выпасть до 40 мм осадков — это больше половины месячной нормы", — объявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В связи с надвигающейся стихией столичные службы переходят на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется защите городских объектов от разрушительного ветра: жилые дома и административные здания, транспортная инфраструктура и торговые точки, строительные площадки — все под усиленным контролем.

Чтобы избежать проблем с электроснабжением, столичным энергетикам поручено подготовить резервные источники питания. В столице дежурят более 300 бригад ГУП "Мосводосток" и порядка 290 единиц спецтехники. В помощь им направлена дополнительная техподдержка дорожных и инженерных служб.

Городские власти обращаются к москвичам и гостям столицы с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время непогоды. Категорически не рекомендуется укрываться от грозы под деревьями, а автовладельцам следует избегать парковки в опасных зонах. На дорогах необходимо строго соблюдать скоростной режим и установленную нормами дистанцию.

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19 июня 2024, 17:24
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
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