Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

Горожан попросили быть предельно внимательными в понедельник из-за погодных условий.

Официальный канал сайта Мэра Москвы в Telegram приводит сообщение: вечером 17 июня в столице бушует сильный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В связи с непогодой москвичам рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

Не укрывайтесь под деревьями! Во время грозы велика вероятность падения веток и даже стволов.

Не стойте рядом с торговыми палатками, павильонами, автобусными остановками и навесами. Эти конструкции могут быть неустойчивыми при сильном ветре.

По возможности оставайтесь дома или в безопасном помещении.





Берегите себя и будьте внимательны! По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице сохранятся неблагоприятные погодные условия. В некоторых районах Москвы не исключается град, отмечают представители Комплекса городского хозяйства.