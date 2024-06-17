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Понедельник 17 июня

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Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня
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Горожан попросили быть предельно внимательными в понедельник из-за погодных условий.

Официальный канал сайта Мэра Москвы в Telegram приводит сообщение: вечером 17 июня в столице бушует сильный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В связи с непогодой москвичам рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

  • Не укрывайтесь под деревьями! Во время грозы велика вероятность падения веток и даже стволов.
  • Не стойте рядом с торговыми палатками, павильонами, автобусными остановками и навесами. Эти конструкции могут быть неустойчивыми при сильном ветре.
  • По возможности оставайтесь дома или в безопасном помещении.


Берегите себя и будьте внимательны! По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице сохранятся неблагоприятные погодные условия. В некоторых районах Москвы не исключается град, отмечают представители Комплекса городского хозяйства.

Если требуется помочь человеку, звоните в единую справочную службу по номеру 122 или вызовите скорую помощь по номеру 103.

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17 июня 2024, 18:10
Фото: Иванко Игорь / Агентство "Москва" / www.mskagency.ru
Официальный телеграм-канал сайта mos.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Страшная буря обрушилась на Москву

Ливень в разных частях города начался в 16:00
Часть улиц оказалась частично затоплена.
В некоторых районах сильный дождь шел на протяжении около получаса.
В МЧС предупреждали москвичей о надвигающихся осадках.
По прогнозам синоптиков, непогода покинет столицу утром 27 июня.
Москвичей просят по возможности находиться в помещении во время бури.
Людям, которых ливень застал врасплох на улице, спасатели советуют избегать рекламных конструкций и деревьев.
Скорость ветра во время бури может достигать 23 метров в секунду.
В социальных сетях каждую минуту появляются десятки фотографий очевидцев буйства стихии.
Некоторые с восторгом описывают происходящее, другие - в панике прячутся от дождя и сильного ветра.
Многие пользователи радуются изменению погоды.
Вместе с дождями в столицу пришло по-настоящему летнее тепло.
По прогнозам синоптиков, теплая и солнечная погода ждет москвичей в июле.

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