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Эксперты высоко оценили стратегию городской поддержки московской промышленности

Эксперты высоко оценили стратегию городской поддержки московской промышленности
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В эпоху нестабильности и непредвиденных вызовов глобализации поддержка национальных производителей становится приоритетной задачей для многих государств. Этот тренд, охвативший как развивающиеся, так и развитые страны, находит яркое отражение в политике Германии, Бразилии, Сингапура и России.

Германия, столкнувшись с энергетическим кризисом, запустила масштабную программу субсидирования промышленных предприятий. Бразилия сделала ставку на экологически чистые технологии и инновации, запустив программу Nova Indústria Brasil, которая предусматривает льготное кредитование для модернизации производств. Сингапур сфокусировался на цифровизации и зеленых технологиях, поддерживая исследования и разработки в передовых отраслях.

Россия в условиях санкционного давления также активно поддерживает отечественных производителей. Москва, являясь крупнейшим промышленным центром страны, разработала комплексную стратегию, направленную на укрепление промышленного потенциала и повышение конкурентоспособности столичных предприятий.

Многогранная поддержка московской промышленности

За последние 10 лет в Москве была выстроена эффективная система поддержки промышленности, включающая свыше 20 инструментов – от финансовых механизмов до содействия в поиске и предоставлении земельных участков на льготных условиях.

Ключевую роль играет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В прошлом году фонд предоставил льготные кредиты более чем 40 компаниям, а в текущем году выделено 400 млн рублей на компенсацию затрат на лизинг оборудования, что позволит привлечь порядка 2,5 млрд инвестиций в модернизацию столичных производств.

Важным элементом поддержки являются офсетные контракты, специальный налоговый режим для промышленных комплексов, а также льготы для резидентов технопарков и особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Технопарки играют особую роль в развитии инноваций и высоких технологий. В Москве функционируют 48 технопарков, предоставляющих резидентам налоговые льготы, сниженную арендную плату, гранты на оборудование и субсидии.

Программа "Моспром" направлена на стимулирование экспорта несырьевой продукции. Благодаря этой программе, экспорт московских товаров в Китай в 2023 году вырос на 32%.

Новые критерии эффективности и оптимистичные прогнозы

С мая 2024 года в Москве действуют новые критерии для получения мер поддержки, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Успешность реализуемой стратегии подтверждается ростом числа предприятий в ключевых отраслях, отсутствием дефицита товаров, а также позитивными оценками экспертов.

Москва не ограничивается импортозамещением, делая ставку на развитие человеческого капитала, создание комфортной городской среды и раскрытие потенциала каждого жителя. Комплексный подход к развитию экономики и социальной сферы позволяет столице уверенно смотреть в будущее.

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29 мая 2024, 13:42
Фото: freepik.com / @freepik
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