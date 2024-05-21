Все летние мероприятия столицы объединятся в рамках проекта "Лето в Москве"

Проект "Лето в Москве" призван объединить все сезонные городские мероприятия, чтобы сделать самое жаркое время года ярким и интересным как для жителей, так и для гостей столицы. В рамках этого проекта запланированы разнообразные мероприятия, включая концерты, мастер-классы, кулинарные проекты, спортивные состязания, благотворительные акции и многое другое.



Главным событием станет самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", который пройдет с 1 июня по 8 сентября. Ожидается, что фестиваль привлечет более 25 миллионов человек и будет включать более 600 площадок. Жители города смогут не только посещать различные мероприятия, но и организовывать свои собственные концерты, мастер-классы, спортивные тренировки и другие мероприятия.



Городские предприниматели также приглашены присоединиться к фестивалю, чтобы предложить гостям необычные развлечения и расширить целевую аудиторию. Планируется проведение различных мероприятий, включая детские мастер-классы, занятия по химии, йоге, вокалу, танцам и многое другое.

В рамках проекта "Лето в Москве" также запланированы добрые мероприятия от социально ориентированных некоммерческих и молодежных организаций. Эти мероприятия включают экологические и спортивные мастер-классы, тренинги по трудоустройству, чемпионаты по настольным играм, викторины, акции помощи приютам для животных и другие проекты.

Важными событиями лета будут фестиваль "День молодежи", молодежный форум "Медиадвиж" и благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Также планируется оживление истории на фестивале "Времена и эпохи", представление национальных кулинарных блюд на фестивале "Вкусы России".

Зеленые зоны также не останутся без внимания: проект "Лето в парке" предложит более 5,5 тысячи мероприятий, включая кружки, секции, танцплощадки, кинотеатры, спорт, йогу, пляжные зоны и летние бассейны. Также состоится музыкальный фестиваль "Зарядье" и другие развлекательные мероприятия.

В рамках проекта будут объединены такие инициативы, как "Спортивные выходные", "ГТО в парках", "Лето. Пляж. Московский спорт" и "Мой спортивный район", чтобы все желающие могли посетить тренировки в парках, на пляжах и во дворах.

Москвичам будет предложено поделиться своими впечатлениями о летнем мегапроекте через различные акции и голосования. Участники смогут выиграть призы и насладиться разнообразными развлечениями на протяжении всего лета.