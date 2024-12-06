В музее героизма на ВДНХ покажут анимированный фильм о героях и их подвигах

В Зале славы музея героизма на ВДНХ зрителей ожидает уникальное событие – показ анимированного фильма, который расскажет о подвигах и мужестве героев России. Этот проект был создан по сценарию известного писателя Сергея Лукьяненко и станет важной частью экспозиции "Музей героизма".

Фильм будет транслироваться на огромном кольцевом экране, который стал центральным элементом Зала славы. Посетители смогут увидеть яркие примеры доблести, начиная с эпохи Древней Руси и заканчивая современными событиями.

В рамках этой анимации будут представлены ключевые моменты из истории страны, такие как подвиги Вещего Олега, который прибивает щит к вратам Царьграда, и значимые события новейшей истории, включая мирное воссоединение Крыма с Россией и строительство Крымского моста. Также фильм затронет подвиги участников специальной военной операции, что делает его особенно актуальным в нынешнее время.

Музей героизма — это не просто выставка, а мультимедийное пространство, посвященное сохранению памяти о героях России. Знакомство с экспозицией начинается именно в Зале славы, где представлена многовековая летопись героизма. Кольцевой LED-экран диаметром семь метров, состоящий из 70 светодиодных модулей, позволяет создать эффект полного погружения в историю. Всего в музее установлено более 200 мультимедийных поверхностей и экранов, что делает посещение поистине незабываемым.

В центре Зала славы располагается арт-объект "Сердце героя", символизирующий истинное самопожертвование и готовность совершить подвиг ради великих целей. Это произведение искусства подчеркивает важность героизма в жизни общества. Кроме того, в зале можно увидеть 34 уникальные награды СССР и Российской Федерации, среди которых медаль "Золотая звезда", врученная Герою Советского Союза Александру Покрышкину, медаль "Герой Труда Российской Федерации" Валерия Гергиева и орден Гагарина Валентины Терешковой.