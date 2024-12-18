Москва продолжит активное развитие детских школ искусств

Москва продолжит активно развивать и модернизировать детские школы искусств, следуя современным образовательным практикам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, реагируя на слухи и публикации в СМИ о возможных реформах в системе творческого образования.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях информация о планах закрытия или перепрофилирования детских школ искусств не соответствует действительности. Все учреждения остаются под управлением департамента культуры Москвы и продолжают финансироваться за счет городского бюджета. Важно отметить, что модернизация и обновление оборудования школ будет продолжаться, независимо от возможных изменений.

Также в департаменте опровергли слухи о предполагаемом увольнении педагогов старше 55 лет или сокращении штата в детских школах искусств. Наоборот, рассматриваются варианты привлечения высококвалифицированных специалистов для повышения качества обучения.

По информации из департамента, обучение по предпрофессиональным программам будет доступно не только в центре Москвы, но и в каждом округе столицы. Это позволит большему числу детей получить качественное художественное образование, независимо от места проживания.

Все предложения по развитию системы творческого образования обсуждаются с представителями профильных вузов, директорами колледжей и школ искусств, а также с родителями. Это позволяет учитывать мнения всех заинтересованных сторон и вырабатывать наиболее эффективные решения.

В числе рассматриваемых форматов — дифференцированный подход к обучению, который учитывает индивидуальные запросы и цели учащихся. Также акцентируется внимание на непрерывном образовании, охватывающем этапы "школа – колледж – вуз". Особое внимание уделяется детским школам искусств, которые показывают высокие результаты в подготовке специалистов в области культуры и искусства.

Департамент планирует охватить детей разнообразными общеразвивающими программами, включая музыку, живопись и дизайн. Все изменения будут озвучены после анализа мнений педагогов и родителей, что позволит принять взвешенные решения для дальнейшего развития творческого образования в Москве.