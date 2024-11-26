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Вторник 26 ноября

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Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ

Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ
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С 2023 года на ВДНХ, в обновленном павильоне Центральный, стартовал уникальный музейный проект под названием #ТретьяковкаНаВДНХ. Эта выставка, продлится до сентября 2025 года, предлагает зрителям возможность погрузиться в мир шедевров Третьяковской галереи, расположенной в самом сердце Москвы. Это событие стало настоящим культурным феноменом, соединяющим историю искусства и архитектуры.

Павильон №1 "Центральный" — это не просто выставочное пространство, а объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1954 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и стал символом достижений советского народа. Архитектурное оформление павильона разрабатывали известные художники и скульпторы, такие как Евгений Вучетич и Александр Герасимов. Посетители могли любоваться масштабными полотнами и величественным декором, которые создавали атмосферу гордости за страну.

Однако с течением времени концепция выставок претерпела изменения. В 60-х годах политические перемены отразились на содержании экспозиции: многие произведения были убраны, а некоторые просто забыты. В 1990-е годы ВДНХ превратилась в рынок, что привело к запустению и разрушению исторического пространства.

Фото: ВДНХ Медиатека

Ситуация кардинально изменилась в 2014 году, когда началась масштабная реставрация ВДНХ по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. С 2018 года начались работы по восстановлению павильона Центральный. Главный архитектор-реставратор Елена Максимова отметила, что реставраторы использовали архивные чертежи и исторические фотографии для восстановления лепного декора и покрытия пола. Это позволило вернуть павильону его первоначальный облик, каким его видели посетители в 50-е годы.

Во время реставрации были сделаны удивительные находки. Например, горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!" Евгения Вучетича был обнаружен зашитым досками и серьезно поврежденным. Реставраторы потратили несколько лет на его восстановление, чтобы сегодня он мог вновь впечатлять зрителей своим величием.

Кроме того, во время работ была найдена живопись А.М. Герасимова "II съезд колхозников-ударников", размером почти 7 на 11 метров. Эта картина долгое время хранилась в неподобающих условиях и сейчас находится в процессе реставрации, но вскоре также будет представлена публике.

Фото: ВДНХ Медиатека

Четыре других полотна, которые были переданы Третьяковской галерее в 80-х годах, также вернулись на свои законные места благодаря усилиям музея. Заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи Александра Гусейнова рассказала о том, как музей решил сделать подарок ВДНХ, приведя эти картины в порядок.

Идея организовать выставку "Третьяковки" в павильоне ВДНХ возникла не случайно. В фондах Третьяковской галереи хранятся произведения искусства, связанные с историей этого места. Это картины Сергея Яковлева, который был главным художником ВДНХ, работы Сергея Герасимова и даже модель знаменитой скульптуры "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной. Некоторые произведения никогда не выставлялись ранее, а другие были представлены лишь в малых залах галереи. Теперь они обрели новое дыхание в масштабах Центрального павильона.

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26 ноября 2024, 12:59
Фото: ВДНХ Медиатека
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ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи

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После масштабной реставрации павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ преобразился в современное выставочное пространство, отвечающее актуальным музейным стандартам. Этот объект культурного наследия федерального значения теперь способен принимать ценные экспонаты, что открывает новые горизонты для культурных мероприятий. В обновленном павильоне уже проходит выставка, организованная Третьяковской галереей, посвящённая отечественному искусству XX–XXI веков.

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