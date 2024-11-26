Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье"

В декабре и январе в концертном зале "Зарядье" стартует проект "Зал "Зарядье" – детям", который предложит юным зрителям увлекательные интерактивные концерты и симфонические спектакли. Это уникальная возможность для детей погрузиться в мир музыки и театра, где каждый сможет стать участником незабываемых приключений.

7 и 8 декабря зрителей ждёт космическое путешествие под названием "Волшебная одиссея: Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Этот симфонический спектакль объединяет элементы интерактива, театральной буффонады от театра "Странствующие куклы господина Пэжо", воздушной акробатики и захватывающей компьютерной графики. Дети смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в представлении, что делает его особенно привлекательным.

14 и 21 декабря состоится премьера симфонической сказки "Снежная королева". В этом концерте выступят чтецы и музыканты, которые создадут яркую атмосферу с помощью видеоряда, костюмов и декораций. Это будет волшебное представление, которое перенесёт детей в мир сказки.

22 декабря пройдет интерактивный беби-концерт "Наряжаем елку", а 29 декабря состоится праздничный концерт для детей под названием "Новогоднее чудо". В этом концерте детский хор "Аврора" из ДШИ имени Крайнева исполнит хоровые произведения как русских, так и зарубежных композиторов, включая знаменитые рождественские песни и гимны.

30 декабря юные зрители смогут насладиться "Завтраком с Щелкунчиком", где их угостят сладостями, а затем познакомят с музыкальным наследием Петра Чайковского. В тот же день состоится представление "Нелли Букашкина и новогоднее приключение", которое добавит ещё больше радости в праздничную программу.

3 января народный артист России Евгений Миронов вместе с Александрой Урсуляк и музыкантами расскажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк" и проведут музыкально-литературную композицию "Карнавал животных". Это будет уникальная возможность для детей увидеть известных артистов в живом исполнении.

8 января в зале "Зарядье" оживет волшебная история о таинственной стране Нарнии, а 18 января актер Евгений Князев прочитает "Рождественские истории" Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и песочной анимации.

19 января программа завершится знакомством со сказкой "Щелкунчик" и "королем" музыкальных инструментов – органом. Этот проект станет настоящим праздником для детей и их родителей, позволяя погрузиться в мир искусства и творчества.