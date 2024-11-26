ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи

После масштабной реставрации павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ преобразился в современное выставочное пространство, отвечающее актуальным музейным стандартам. Этот объект культурного наследия федерального значения теперь способен принимать ценные экспонаты, что открывает новые горизонты для культурных мероприятий.

В обновленном павильоне уже проходит выставка, организованная Третьяковской галереей, посвящённая отечественному искусству XX–XXI веков. Первым значимым событием в обновлённом пространстве стало открытие выставки, анонсированное мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В экспозиции представлены работы таких мастеров, как Александр Дейнека, Аркадий Пластов и Александр Герасимов, а также произведения современных художников. Эти работы не только отражают художественные достижения, но и связаны с историей строительства самого павильона, что придаёт выставке особую значимость. Важным элементом экспозиции стали скульптуры, включая знаменитую «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, а также мозаики и картины, посвященные темам труда и патриотизма.

В процессе реставрации архитектурные особенности здания были бережно сохранены, однако в то же время помещения были модернизированы с учётом современных музейных требований. Это позволяет устанавливать сотрудничество с ведущими культурными учреждениями и выставлять ценные произведения искусства. Для выставки Третьяковской галереи были изготовлены восемь уникальных модульных витрин с антибликовым стеклом. Эти витрины, высотой четыре метра и шириной от шести до девяти метров, являются одними из самых больших в России.

Специальные витрины обеспечивают не только сохранность представленных произведений, но и поддерживают оптимальные температурно-влажностные условия, защищая их от сильного света. Посетители теперь могут внимательно рассмотреть каждый экспонат, что значительно улучшает качество взаимодействия с искусством.

Масштаб павильона и уникальные конструкции выставочных витрин позволили представить работы выдающихся советских художников, которые ранее не демонстрировались в основной экспозиции Третьяковской галереи. В 2023 году павильон № 1 "Центральный" был награжден на Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" в категории "Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века". Конкурс собрал 1229 проектов из 72 стран, что подчеркивает высокий уровень выполненной работы.