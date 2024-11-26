Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку

Губернатор Московской области обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов помощь участникам СВО и их семьям. В эту работу вовлечена большая команда правительства региона, филиала государственного фонда "Защитники Отечества", муниципалитеты. Андрей Воробьев, подчеркнул, что огромное значение имеет персональное внимание к каждому человеку, которому необходима поддержка.

"Президент делает акцент на том, что эта работа в регионах должна быть индивидуальной, адресной. Особое внимание необходимо уделить сопровождению бойцов, которые вернулись с линии боевого соприкосновения с ранениями, инвалидностью. Им приходится выстраивать жизнь заново, это крайне сложно и для них, и для их близких. Поэтому наша задача – быть рядом и помогать, - сказал Андрей ВОРОБЬЕВ. – Мы ввели систему кураторства, и члены регионального правительства, главы, депутаты, сотрудники муниципальных администраций сопровождают семьи участников СВО, находятся с ними на связи. Также у нас продолжают работать центры поддержки в территориях – за год получили через них почти 3 тысячи обращений, еще более 750 – через соцсети и письма на мою почту. Важно не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть самые востребованные запросы, предлагать проактивные решения там, где это возможно".

По словам руководителя подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" Ольги Ермаковой, с июня 2023 года, когда он открылся, сюда обратились уже более 16 тысяч ветеранов боевых действий и членов их семей. Топ вопросов – выплаты, медицинская помощь, поиск пропавших без вести.

Помимо сотрудников в филиале, в городских округах работают 58 социальных координаторов, а еще 20 приступят в ближайшее время. В их числе – 2 участника СВО, 13 жен и мам наших бойцов. Соцкоординаторы оказывают помощь в решении таких вопросов, как получение статуса "ветеран боевых действий", установление инвалидности, обеспечение бойцов современными техническими средствами реабилитации, психологическая поддержка, содействие в предоставлении федеральных и региональных мер, переобучение и трудоустройство.

В текущем году в фонде начали вести прием сотрудники подмосковных военкоматов и Военно-социального центра Министерства обороны. Это позволило сократить время решения вопросов, связанных с действующими военнослужащими. Одно из нововведений – поиск пропавших без вести.

"Филиалы фонда "Защитники Отечества" станут единым окном в получении информации о без вести пропавших. Мы будем принимать родственников бойцов, которые более месяца не выходили на связь, далее вместе с Военно-социальным центром – узнавать официальный статус военнослужащего. Также будем содействовать в сборе материалов для генетической экспертизы. И на протяжении всего этого времени продолжим оказывать психологическую и юридическую помощь семьям", – сказала Ольга Ермакова.

Она также сообщила, что для бойцов, получивших инвалидность, филиал реализует ряд проектов. Это предоставление автомобилей с ручным управлением, содействие в получении технических средств реабилитации (протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты), адаптация жилых помещений с учетом потребностей (умный дом, санузел, спальня, кухня, расширение проемов).

Участников СВО также активно вовлекают в спорт, который хорошо помогает в реабилитации. Так, в середине ноября завершился "Кубок Защитников Отечества", в котором участвовали более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов. Сборная Московской области заняла 4 место в дисциплине волейбол сидя, а Николай Макаров из Одинцова – серебряную медаль в армрестлинге. К паралимпийскому спорту в регионе привлечены уже более 100 ветеранов СВО.

"Я уверен, что и главы округов, и депутаты, и общественники понимают насколько важна своевременная помощь – будь то выплаты, документы или какие-то отдельные просьбы. Есть много сложных вопросов, в том числе и по поиску пропавших без вести. Поэтому нам необходимо знать каждую семью участников СВО, специфику их вопросов и стараться оказывать максимальную поддержку", – подчеркнул Андрей Воробьев.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в уходящем году правительство региона стало еще шире взаимодействовать с филиалом госфонда "Защитники Отечества", в частности, совместно отрабатывать наиболее сложные вопросы – как бытовые, так и связанные с прохождением воинской службы.

Она напомнила, что с 1 ноября на портале "Госуслуги" запущен сервис по получению справки об участии в СВО для оформления льгот. Ее можно оформить всего за минуту и получить в течение 4 рабочих дней.

Согласно закону, подписанному Президентом, произошли изменения в предоставлении кредитных каникул. Если раньше они распространялись на срок действия контракта плюс 30 дней после его окончания, то сейчас этот период увеличен до 180 дней. Участники СВО и супруги могут списать кредиты до 10 млн рублей.

Увеличились размеры по выплатам за ранения: повлекшие инвалидность – 4 млн рублей, тяжелые – 3 млн рублей, легкие – 1 млн рублей, иные – 100 тыс. рублей.

Помимо федеральных, в Подмосковье действуют региональные льготы. Для детей участников СВО – освобождение от уплаты за детсад; бесплатное питание в школах и вузах; бесплатные продленка, кружки и секции; внеочередное зачисление в садик, отдых в оздоровительном лагере "Литвиново". Для пожилых родителей – бесплатные социальные услуги на дому, а также пребывание в санатории на территории Подмосковья, социальная газификация. Новая мера поддержки – выплата 10 тыс. рублей на приобретение школьной формы детям погибших участников СВО.

В подмосковном центре "Ясенки" наши защитники Отечества могут пройти курс реабилитации. Это сделали уже более 300 бойцов.

"В этом году мы стали привлекать в "Ясенки" топ-специалистов. Так, три раза в неделю у нас теперь принимает профессор, член-корреспондент РАН, ведущий специалист РФ психиатрии и психотерапии Зураб Кекелидзе. Мы также пригласили в центр создателя методики по восстановительной гимнастике Владимира Плетнева, травматолога-ортопеда из госпиталя "Лапино" Алексея Баранова, невролога-рефлексотерапевта, являющегося лучшим специалистом поддерживающим наследие традиционной китайской медицины, Алексея Голюкова, – сообщила Людмила Болатаева. – Отмечу, что с января бесплатно пребывать в "Ясенках" смогут не только участники СВО, но также их супруги. Запрос на это есть".

А с 16 декабря бойцы с ранениями слуха и зрения смогут пройти реабилитацию в центре имени А.И. Мещерякова, который не так давно открылся в Сергиево-Посадском городском округе. Причем, не только из Подмосковья, но и со всей страны.

Помощь участникам СВО и их семьям оказывает также министерство информации и молодежной политики Московской области. Руководитель ведомства Екатерина Швелидзе отметила, что в этой работе подключены около 2,5 тыс. индивидуальных кураторов из числа членов правительства региона, депутатский корпус всех уровней, сотрудники муниципальных администраций.

Также кураторством занимаются крупные компании. К примеру, «Мособлгаз» взял шефство над семьями, для которых доставляют продукты, организовывают праздники, решают индивидуальные вопросы.

На особом контроле – обращения в соцсети и на почту губернатора. За полгода туда поступило более 750 обращений.

"По–прежнему актуальны вопросы адресной помощи, человеческого внимания и заботы. Но вместе с тем появились и новые вызовы – это обращения демобилизованных, людей с ранениями и инвалидностью. Поступают также вопросы по поиску пропавших без вести, – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. – Что касается статистки обращений в центры поддержки семей военнослужащих, то, если в 2022 году их было порядка 4800, то в этом – 2600. Обращений стало меньше, они не такие системные, как раньше, а преимущественно индивидуальные, которые требуют большего вовлечения".

На совещании также сообщили, что 24-26 декабря в Одинцове пройдет большая новогодняя елка. Ее посетят 24 тысячи ребят со всех уголков Подмосковья, в том числе – 13 тысяч детей участников СВО. Каждому приготовлен подарок.