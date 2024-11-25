Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы

Малайская медведица, прибывшая в Московский зоопарк этим летом, привлекает внимание не только посетителей, но и сотрудников зоопарка своим активным и любознательным поведением. Михаил Брагин, заведующий отделом "Млекопитающие", поделился интересными подробностями о том, как растет и развивается этот уникальный медвежонок.

С первых дней пребывания в зоопарке, медведица проявила свой характер — она активно исследует окружающее пространство, проявляя смелость и любопытство. "Она обожает разрушать все вокруг себя, используя свои острые когти и зубы. В дикой природе малайские медведи ищут насекомых под корой деревьев, и в нашем зоопарке это поведение также активно развивается. Она часто лазит по вольеру, демонстрируя удивительные акробатические навыки", — рассказывает Брагин. По его словам, медвежонок способен повиснуть на одной лапе, зацепившись за небольшую неровность бревна, и долго оставаться в таком положении.

Одним из любимых лакомств медведицы являются тыква и манго, которые она с удовольствием ест. Однако не только еда радует ее — медведица обладает выдающейся сообразительностью. "Киперов поразило, как быстро она научилась открывать двери. Она поняла, что нужно подпрыгнуть, повиснуть на ручке и задней лапкой уцепиться за косяк. Эта последовательность действий была усвоена ею за короткое время", — отмечает зоолог.

Медведица уже привыкла к своим опекунам, однако к незнакомым людям пока относится настороженно. "Как и с любым растущим детенышем, есть сложности в режиме кормления и приучении к ветеринарным процедурам. Мы постепенно предоставляем ей больше пространства для жизни, контролируя процесс освоения", — добавляет Брагин. В природе за безопасностью медвежонка следит мать, а в зоопарке эту роль выполняют киперы.

Малайские медведи известны своим умением лазить по деревьям, и уход за ними требует особого внимания. "Воспитание малайского медведя похоже на уход за крупной обезьяной. Мы тратим много времени на обучение, как правильно лазить и держаться на ветках", — говорит зоолог.

Скоро в Московском зоопарке появятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. Клички для новых жильцов выберут участники проекта "Активный гражданин". Это событие обещает стать еще одной вехой в развитии зоопарка и привлечь внимание любителей животных к этому удивительному виду.