EdTech-продюсер Инна Тулепова: о старте, карьере, взлетах и усердной работе

Сегодня поговорим о выдающемся продюсере в мире EdTech. Среди ее клиентов: Петр Oсипов, Александр Пoтапoв, Иннa Плюта и другие звезды онлайн-образования. Она придумывает настолько нетривиальные стратегии, что EdTech-стартапы под ее менторством с нуля достигают оборотов в 700-800 млн рублей выручки. Речь идет об Инне Тулеповой – члене жюри престижных премий (Digital Leaders Awards), участнице ассоциаций "Я Лидер" и GBFA. Инна создает образовательные продукты, миссия которых – помогать людям раскрывать свои возможности и находить новые пути заработка.

Ранний старт в предпринимательстве

Инна еще в тинейджерстве начала работать. Не пугалась пробовать себя в разных сферах: подметала дворы, убирала мусор, продавала продукты на рынке. Этот опыт научил ее преодолевать сложности и стал основой для построения успешной карьеры бизнесвуман. Уже тогда она начала применять интуитивные знания продюсирования и вскоре вырастила свой бизнес из маленького рыночного ларька до целой сети магазинов.

Девушка окончила престижный Всероссийский заочный финансово-экономический институт и мечтала попасть в банковский сектор. И попала, правда, на должность телефонного оператора. Но чего только не сделаешь ради того, чтобы добиться желаемого. Инна знала, что это был только старт, и что ей нужно зацепиться, а дальше она уже сможет проявить себя. В итоге уже через полгода ее повысили и отправили на обслуживание ВИП-клиентов. В банке Инна получила сразу несколько престижных наград: как лучший руководитель на премии "Голос клиента", "Лучший сотрудник по продажам" и т.д. Этот этап доказал ее способность эффективно выстраивать процессы, взаимодействовать с коллективом и самыми требовательными клиентами.

"Я быстро доросла до руководителя колл-центра. Мой отдел всегда показывал лучшие результаты: по продажам, по отзывам клиентов и по качеству обслуживания — мы были в числе лидеров. Но в какой-то момент я поняла, что достигла максимума в этой роли, и мне стало тесно. Тогда я решила двигаться дальше", – говорит Инна Тулепова.

Путь в EdTech и интернет-продюсирование

Освоив интернет-продюсирование, Инна приступила к работе над собственными проектами. Она достигла уровня, когда известные эксперты стали сами обращаться к ней за помощью в продюсировании их продуктов. Так, например, она запускала проекты для такого специалиста, как Александр Пoтапов.

"Забавно, но я начала изучать продюсирование, когда мне было около 30. Я до этого не умела пользоваться ни таблицами, ничем. У меня даже телефон был самый простой с технической точки зрения. То есть маркетинг был для меня чем-то с другой планеты. Поэтому мне сначала было сложно разобраться в основах, но постепенно все стало на свои места. Я узнала много о том, как строить стратегии, анализировать рынок и взаимодействовать с клиентами", – рассказала Инна Тулепова.

Почему к Инне идут главные лица EdTech

Многие именитые представители EdTech, включая известных предпринимателей, обращаются к ней, чтобы превратить свои идеи в успешные проекты. Дамир Халилoв, Эд Халилoв, Анна Мавричевa, Катя Медушкинa и многие другие эксперты неоднократно прибегали к менторству Инны. За консультациями к Инне несколько раз обращался даже сам Петр Oсипов. Клиенты выдающегося продюсера не сомневаются: если проект попадает в руки Инны, его успех гарантирован.

Доверие к Тулеповой базируется на ее исключительных результатах. Например, ее проекты для экспертов в узких нишах (от медицинских до творческих) стабильно показывают многократный рост доходов, иногда увеличиваясь в 5-10 раз всего за год.

Но берется Инна не за всех – она очень избирательна в выборе экспертов. Ее главная задача как продюсера заключается в том, чтобы рынок образования стал лучше. Сделать это способны только по-настоящему грамотные эксперты, у которых есть фундаментальные знания, авторские методики и профессиональное образование в той области, которую они преподают.

"Моя идея состоит в том, чтобы профессионалов услышали, и они стали доступными. Я буду счастлива, если рынок образования изменится благодаря мне хотя бы на 1%.", – пояснила Инна Тулепова.

Создание и запуск топового образовательного проекта

Наибольшую славу и известность Инне принесло участие в создании онлайн-школ. За ее плечами продюсирование платформы Tochka Sexa – одна из продвинутых школ отношений между полами, Klymazon – серия парикмахерских мастер-классов от Александра Клименкo, а также запуск популярнейшего сегодня проекта Lady School совместно с Иннoй Плюта.

Много лет эта онлайн-школа для женщин становилась одним из лидеров сегмента женской психологии на платформе GetCourse, обгоняя тысячи конкурентов. На данный момент ежегодный оборот Lady School составляет 700-800 миллионов рублей, что делает ее одним из самых финансово успешных проектов на рынке EdTech в России. За это Инну признали EdTech-продюсером года на премии "Эффективное образование" в 2021-м. В то время как сама школа неоднократно признавалась лучшей и даже выиграла в премии "Лучшие социальные проекты России" 2023 в категории программ поддержки женщин.

Но на этом профессиональные подвиги девушки не заканчиваются. Инна выступила как автор и эксперт некоторых курсов Lady School. Она учит девушек основам бизнес-психологии, рассказывает, как можно зарабатывать деньги на фрилансе и мотивирует их не отказываться от своих мечт.

"Я черпаю вдохновение в свободе передвижения и общении с людьми, которые открыты к разным взглядам на жизнь. Мое окружение – это друзья и партнеры, с которыми я открыто делюсь знаниями и опытом. Я уверена, что мир полон возможностей и призываю своих студентов и клиентов расширять границы своего мышления в этом направлении", – радуется Инна Тулепова.

Курс на социально-значимые проекты

Подход Инны к продюсированию и маркетингу, нацеленность на результат и стремление создавать проекты с долгосрочным социальным эффектом делают ее одной из самых ярких фигур в современной индустрии.

Она известна своей способностью "выращивать звезд" из начинающих специалистов, подстраивая продвижение под личные особенности каждого эксперта. Благодаря такому подходу ее клиенты достигают значительного успеха: школа по колористике, которую она вела, увеличила доход до 2 миллионов рублей, а медийный проект Aнны Саркисян заработал 20 миллионов рублей. Нестандартный взгляд на маркетинг позволяет Инне выводить на рынок новые бренды со 100% успехом и помогать своим клиентам максимально раскрывать их потенциал. Подобной статистикой не может похвастаться практически ни один такой специалист.

Инна ставит перед собой цель выйти на международный рынок – строит планы по созданию бизнес-школы, которая будет обучать бизнесменов экологичному и этичному ведению дел. Сейчас она работает над запуском приложения, посвященного осознанному материнству, чтобы дети росли без травм, а мамы могли правильно воспитывать их. В ближайшем будущем Инна Тулепова также планирует издать собственную книгу.