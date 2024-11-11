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Понедельник 11 ноября

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Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году

Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году
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Московская область в 2024 году планирует выдать 814 жилищных сертификатов и предоставить 172 квартиры детям-сиротам. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"С 2013-го мы выдали 8,5 тысяч квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей", – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московская область стала первой в России, где возрастной порог для получения жилищного сертификата был снижен с 23 до 18 лет. Такой сертификат позволяет молодым людям самостоятельно выбирать жилье на открытом рынке, а покупка оформляется в собственность сразу после сделки. Сертификат рассчитывается на основе средней стоимости квадратного метра в регионе, с минимальной площадью жилья 27 м².

Также сертификаты позволяют самостоятельно выбирать жилье, оформлять сделку в три раза быстрее (1,5-2 месяца вместо 6-9 месяцев), приобретать жилье в любом городском округе, а не только по месту жительства, а также использовать собственные средства для покупки более просторного жилья

С начала года сироты в Московской области уже приобрели 617 квартир с помощью сертификатов, причем 205 человек добавили свои средства для увеличения площади, а 39 человек выбрали жилье в других округах. Регион – лидер в стране по количеству предоставляемого жилья ребятам, оставшимся без родителей.

Всего в Подмосковье проживают 21 900 детей-сирот, 99% из которых находятся в приемных семьях. Им предоставляется широкий спектр поддержки, включая ежемесячные выплаты от 17 700 до 23 700 рублей и выплату в размере 180 000 рублей по окончании учебного заведения.

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11 ноября 2024, 17:27
Дни.ру✓ Надежный источник

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