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Понедельник 11 ноября

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Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове"

Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове"
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Заседание научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка "Лосиный остров" прошло 11 ноября в Ситуационном центре Правительства Москвы. На встрече были одобрены инициативы экспертов, направленные на сохранение биоразнообразия и восстановление лесных экосистем на территории парка до 2030 года.

Данное решение стало важным шагом в поддержании уникальной природы, расположенной всего в 10 километрах от центра столицы. Национальный парк "Лосиный остров" представляет собой редкий пример гармоничного сосуществования городской среды и дикой природы. В его сохранении активно участвуют ведущие российские эксперты, входящие в состав научного совета, созданного с целью глубокого изучения и защиты экосистемы парка.

Совещание собрало специалистов в области экологии, которые совместно разрабатывают стратегии для обеспечения устойчивого развития этой природной территории. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева отметила, что каждый год парк посещают от 3 до 5 миллионов москвичей. Важно создать условия, при которых горожане смогут наслаждаться природой, не нанося вреда ее обитателям. Эксперты провели тщательную эколого-биологическую оценку территории, выявив редкие виды флоры и фауны, включая чеглока и гребенчатого тритона.

В результате исследований установлено, что московская часть парка обладает высоким уровнем биоразнообразия и относительно низким антропогенным воздействием. Ученые предложили установить особый режим охраны на 1,4 тыс. гектаров, что составляет около 40% территории парка. Эти участки являются домом для редких видов животных и растений.

В дополнение к этому, планируется создание научно-образовательного центра и реабилитационного центра для животных, а также климатической станции для оценки экологической эффективности лесов. Также рекомендовано внедрение цифровых технологий для мониторинга состояния парка и создание службы реагирования для обеспечения безопасности лосей и посетителей.

Важным аспектом работы совета станет предотвращение распространения инвазивных видов растений и восстановление исчезающих видов флоры и фауны, таких как лось и белая лазоревка. В 2025 году начнется реализация первых посадок деревьев на участках, пострадавших от ветровалов.

Научно-экспертный совет был создан в марте 2024 года по совместному приказу нескольких государственных органов, что подчеркивает серьезность подхода к вопросам охраны окружающей среды в Москве. Работы совета помогут сохранить уникальную природу «Лосиного острова» для будущих поколений.

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11 ноября 2024, 15:26
Фото: Ю. Иванко / Mos.ru
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